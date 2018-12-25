ضعف دفاع أولمبيك خريبكة يؤرق المدرب بنهاشم

أوعنا بلعيد

يُصر الطاقم التقني لأولمبيك خريبكة لكرة القدم، على تعزيز صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما تقوية الخط الخلفي بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة ومساعدة المجموعة على منع المهاجمين من الوصول إلى المرمى.

وأكَّدت مصادر من داخل أولمبيك خريبكة لـ"هسبريس" أن محمد أمين بنهاشم، مدرب الفريق، يلح على تجديد الدماء وتعزيز خطِّه الدفاعي بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة المرجوة وتقوية الجدار الدفاعي الذي بات يؤرِّق ذهنه بسبب هشاشته وعدم صموده أمام هجوم الأندية المنافسة إلى نهاية اللقاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجهاز الفني يرى أن النتائج السلبية التي حصدها الفريق تعود إلى الهشاشة الدفاعية وللأهداف التي استقبلتها شباك النادي، والتي بلغت 17 هدفا بعد مرور 13 جولة من الدوري المغربي الاحترافي.

ويطالب مدرب أولمبيك خريبكة بدرجة أولى بتقوية الخط الدفاعي بلاعبين أكفاء لهم من الخبرة والتجربة ما يخوِّل لهم حجز مركزهم الأساسي ضمن خططه وتطبيق تكتيكه الدفاعي بالشكل المطلوب، إضافة إلى ذلك تعزيز الخط الهجومي الذي يبلى البلاء الحسن وتمكَّن من تسجيل 13 هدفا خلال 13 مواجهة بنسبة هدف في كل مباراة.

وسبق لأمين بنهاشم، عقب نهاية المباراة التي جمعت ناديه بالفتح الرياضي الرباطي برسم الجولة 13 وانتهت بهدفين لهدف واحد لصالح فريق وليد الركراكي، أن وضح خلال ندوته الصحافية مجموعة من الأمور المتعلقة بفريقه من بينها أنه حاول منح فرصة اللعب لجميع اللاعبين الذين وجدهم في الفريق عقب إشرافه على تداريبه رغم أنه لم يكن وراء التعاقد معهم، مضيفا أنه حاليا أصبح مطالبا بتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد بعدما اكتشف بعض النقائض في مجموعته.