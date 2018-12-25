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الرئيسية | رياضة | غاريدو يستعيد الحافيظي والورفلي قبل مباراة برشيد

غاريدو يستعيد الحافيظي والورفلي قبل مباراة برشيد

غاريدو يستعيد الحافيظي والورفلي قبل مباراة برشيد
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 17:47

اسْتعاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خدمات لاعبيه الليبي سند الورفلي، والمغربي عبد الإله الحافيظي، حيث سيستأنفان تداريبهما رفقة المجموعة الرجاوية بعد تعافيهما من الإصابة التي ألمَّت بهما وحرمتهما من خوض مباراة سيركل مبيري، برسم إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مصدر مسؤول لـ"هسبريس" إن سند الورفلي، تلقى التصريح الطبي والضوء الأخضر للانضمام إلى تداريب الرجاء اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة التي ستجمع ناديه يوم غد الأربعاء، بمضيفه يوسفية برشيد، برسم مؤجل الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

فيما يتوقَّع مصدر آخر، أن يخضع عبد الإله الحافيظي لبرنامج تدريبي خاص بغية تأهيله لاستعادة عافيته بشكل كلي قبل الانضمام إلى المران الجماعي للفريق ما سيخول للإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب "النسور الخضر"، الاعتماد على خدماته في القادم من المواعد.

ويُرتقب أن يغيب الحافيظي عن مباراة الرجاء أمام مضيفه برشيد، لعدم رغبة المدرب في المغامرة به ومنحه وقتا كافيا لاستعادة عافيته حتى يكون جاهزا لخوض المباريات المقبلة سواء في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال أو في السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وبمباريات البطولة الاحترافية.

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