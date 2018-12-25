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كُتّاب وآراء
ملعب الأب جيكو يحتضن قمة الوداد وحسنية أكادير
علمت هسبريس من مصدر موثوق أن القمة المؤجلة عن الجولة التاسعة من الدوري المغربي الاحترافي لكرة القدم بين فريق الوداد الرياضي وضيفه حسنية أكادير ستجرى على أرضية ملعب الأب جيكو، بسبب إغلاق ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لإخضاع مرافقة لإصلاحات جديدة.
وكان فريق الوداد يرغب في إجراء المباراة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فراسل الجهات المسؤولة، لكنه لم يتوصل برد حاسم، ليقرر الاستعانة بمسؤولي ملعب الأب جيكو، الذين حصل على موافقتهم من أجل إجراء القمة المرتقبة.
من جانبه، استغرب فريق حسنية أكادير عدم علمه بمكان إجراء المباراة التي يفصله عن خوضها أقل من يوم واحد، في وقت يجب عليه أن يكون مركزا ومستعدا نفسيا وذهنيا لخوض القمة النارية التي تشهد دائما الندية والإثارة بين الفريقين.
وكان فريقا الوداد والحسنية سافرا معا في طائرة واحدة إلى السنغال، حيث لعبا في إطار منافستي دوري عصبة الأبطال وكأس "الكاف"، وعادا معا بالتأهل، علما أنهما أقاما بالفندق نفسه، وعادا في طائرة واحدة، ليجدا نفسيهما وجها لوجه غدا (الأربعاء) بملعب الأب جيكو.