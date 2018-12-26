العامري يخلف فوزي في تدريب الكوكب المراكشي

إبراهيم مغراوي من مراكش

فسخ المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، الثلاثاء، العقد الذي يجمعه بالمدرب فوزي جمال، بعد النتائج السلبية التي حصدها النادي مؤخرا، واحتل بسببها المرتبة 13 في ترتيب أندية البطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، بعد 13 دورة.

وتم التعاقد مع المدرب عزيز العامري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ابتداء من فاتح يناير 2019، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

وكان فؤاد الورزازي، رئيس اللجنة المشرفة على فرع كرة القدم لنادي الكوكب المراكشي، فتح مفاوضات مع المدرب السابق فوزي جمال من أجل الوصول إلى انفصال ودي، وعرض عليه راتب ثلاثة أشهر، في حين طالب فوزي جمال بستة أشهر مقابل فسخ العقد الذي مازال ساري المفعول حتى نهاية الموسم المقبل، كما ينص على ذلك قانون المدرب المعمول به في المغرب، الذي يضمن له حقوقه المالية حتى نهاية العقد ما لم يقبل بمقترحات ودية من إدارة النادي.

وقاد فوزي فريق الكوكب المراكشي الموسم المنصرم لتفادي الهبوط، كما وقع الموسم الحالي على انطلاقة مثالية تصدر على إثرها الترتيب حتى الجولة الرابعة، قبل أن تسوء النتائج.