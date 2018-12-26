24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  4. رجال أتهمهم، في فاجعة المغاربة (5.00)

  5. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | العامري يخلف فوزي في تدريب الكوكب المراكشي

العامري يخلف فوزي في تدريب الكوكب المراكشي

العامري يخلف فوزي في تدريب الكوكب المراكشي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:05

فسخ المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، الثلاثاء، العقد الذي يجمعه بالمدرب فوزي جمال، بعد النتائج السلبية التي حصدها النادي مؤخرا، واحتل بسببها المرتبة 13 في ترتيب أندية البطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم، بعد 13 دورة.

وتم التعاقد مع المدرب عزيز العامري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ابتداء من فاتح يناير 2019، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

وكان فؤاد الورزازي، رئيس اللجنة المشرفة على فرع كرة القدم لنادي الكوكب المراكشي، فتح مفاوضات مع المدرب السابق فوزي جمال من أجل الوصول إلى انفصال ودي، وعرض عليه راتب ثلاثة أشهر، في حين طالب فوزي جمال بستة أشهر مقابل فسخ العقد الذي مازال ساري المفعول حتى نهاية الموسم المقبل، كما ينص على ذلك قانون المدرب المعمول به في المغرب، الذي يضمن له حقوقه المالية حتى نهاية العقد ما لم يقبل بمقترحات ودية من إدارة النادي.

وقاد فوزي فريق الكوكب المراكشي الموسم المنصرم لتفادي الهبوط، كما وقع الموسم الحالي على انطلاقة مثالية تصدر على إثرها الترتيب حتى الجولة الرابعة، قبل أن تسوء النتائج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.