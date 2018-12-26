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الرئيسية | رياضة | إعارة بـ400 مليون تنقل فوزير من طنجة للسعودية

إعارة بـ400 مليون تنقل فوزير من طنجة للسعودية

إعارة بـ400 مليون تنقل فوزير من طنجة للسعودية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:13

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي لكرة القدم، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي المغربي محمد فوزير، نجم النصر السابق، للانضمام إلى فريقه في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادما من اتحاد طنجة.

وقال المسؤول السعودي المذكور في تصريحات تلفزيونية: "أنهينا الاتفاق مع محمد فوزير لتمثيل الفريق الأول في الانتقالات الشتوية، ونتفاوض كذلك مع حارس مرمى سعودي"، وأضاف: "وضعنا ميزانية تقديرية تبلغ 21 مليون ريال لتغيير اللاعبين في المركاتو الشتوي".

وأوضح الحربي أن التعاقد مع فوزير، رفقة الأسماء الجديدة، جاء من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية والبقاء ضمن دوري المحترفين، لا سيما أن النادي تعرض لكبوة خلال الفترة السابقة، معتبرا أن التعاقدات الجديدة ستسهم في تحسين وضعية الفريق.

وحسب مصادر سعودية، فإن فوزير سيوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة على عقد انتقاله إلى نادي أحد على سبيل الإعارة في صفقة تقترب من 400 مليون سنتيم، على أن يتم توقيع العقد رسميا بعد إجراء الكشف الطبي.

ويمر نادي أحد بفترات عصيبة عقب النتائج المتذبذبة التي حصل عليها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد ست نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - م ن الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:40
من لاحسن الاعبين المغاربة ان لايدهبو للخليج
لان قبل لاتقال يقونو شمعة ضاوية وعند انتقالهم تطفى تلك الشمعة
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2 - وائل الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:00
إتحاد طنجة الذي ظهر بمستوى هزيل هذا الموسم يتخلى على لاعب يمكن أن يعتمد عليه لتحسين مستواه والخروج من أزمة النتائج التي يعاني منها، شكرا للمسيرين الغيورين على النادي!!!
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