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كُتّاب وآراء
بهدف مغربي.. وولفرهامبتون ينتزع نقطة من فولهام
انتزع فريق وولفرهامبتون، الأربعاء، نقطة من مضيفه فولهام بتعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة.
أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن فولهام من التقدم في الدقيقة 74 عبر ريان سيسيغنون.
وفي الوقت الذي بحث فيه فولهام عن مضاعفة النتيجة، نجح ووفرهامبتون في إدراك التعادل في الدقيقة 85 عن طريق المغربي رومان سايس.