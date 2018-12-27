اتحاد طنجة يتعاقد مع لاعبَين من الكونغو وسلوفينيا

هسبورت - عمر الشرايبي

علمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، أن فريق اتحاد طنجة، أنهى تفاصيل تعاقده مع رشيد حسني، متوسط ميدان فريق الوداد الرياضي، سابقا، الذي أضحى لاعبا "حرا"، بعد أن بات خارج حسابات النادي "الأحمر"، ليكون بالتالي أول تعاقدات حامل لقب البطولة الاحترافية المغربية للموسم الماضي، خلال "الميركاتو" الشتوي، الذي انطلق قبل أيام في المغرب.

وأفادت المصادر ذاتها داخل الـIRT، أن صانع الألعاب السابق للوداد، سيعزز التركيبة البشرية لفارس "البوغاز"، في انتظار التحاق أسماء أخرى، حيث من المنتظر أن ينهي مسؤولو الاتحاد، اتفاقهم مع كل من السلوفيني فيليبوفيتش زيلجكو، متوسط ميدان فريق ديانمو بريست البيلاروسي، بالإضافة إلى تونوموبي موكوكو، أحد نجوم فريق "فيتا كلوب" الكونغولي.

يشار إلى أن اللاعب رشيد حسني، الذي التحق بالوداد، سنة 2015، قادما من فريق شباب الريف الحسيمي، لم يستطع إثبات ذاته مع الفريق "الأحمر" بالرغم من تنبؤ المتتبعين الكرويين بمستقبل واعد للاعب الموهوب، حيث تم تسريحه إلى فريق نهضة بركان، على سبيل الإعارة، لموسم واحد، قبل أن يعود، في يونيو الماضي، إلى النادي "الأحمر"، إلا أنه لم يدخل في حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي وضعه مؤخرا على قائمة المغادرين.

في سياق مرتبط، انفصلت إدارة فريق اتحد طنجة، عن المدرب التونسي أحمد العجلاني، بعد الإقصاء من الدور الأول لكأس عصبة الأبطال الإفريقية، بعد الهزيمة أمام فريق شباب الساورة الجزائري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، حيث تم تعويضه بالإطار الوطني عبد الواحد بنقاسم، مؤقتا، في انتظار الاستقرار على مدرب جديد.