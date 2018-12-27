24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. عام يرحل وعام يحل سيان (5.00)

  3. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  4. الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة (5.00)

  5. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يتعاقد مع لاعبَين من الكونغو وسلوفينيا

اتحاد طنجة يتعاقد مع لاعبَين من الكونغو وسلوفينيا

اتحاد طنجة يتعاقد مع لاعبَين من الكونغو وسلوفينيا
هسبورت - عمر الشرايبي
الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:40

علمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، أن فريق اتحاد طنجة، أنهى تفاصيل تعاقده مع رشيد حسني، متوسط ميدان فريق الوداد الرياضي، سابقا، الذي أضحى لاعبا "حرا"، بعد أن بات خارج حسابات النادي "الأحمر"، ليكون بالتالي أول تعاقدات حامل لقب البطولة الاحترافية المغربية للموسم الماضي، خلال "الميركاتو" الشتوي، الذي انطلق قبل أيام في المغرب.

وأفادت المصادر ذاتها داخل الـIRT، أن صانع الألعاب السابق للوداد، سيعزز التركيبة البشرية لفارس "البوغاز"، في انتظار التحاق أسماء أخرى، حيث من المنتظر أن ينهي مسؤولو الاتحاد، اتفاقهم مع كل من السلوفيني فيليبوفيتش زيلجكو، متوسط ميدان فريق ديانمو بريست البيلاروسي، بالإضافة إلى تونوموبي موكوكو، أحد نجوم فريق "فيتا كلوب" الكونغولي.

يشار إلى أن اللاعب رشيد حسني، الذي التحق بالوداد، سنة 2015، قادما من فريق شباب الريف الحسيمي، لم يستطع إثبات ذاته مع الفريق "الأحمر" بالرغم من تنبؤ المتتبعين الكرويين بمستقبل واعد للاعب الموهوب، حيث تم تسريحه إلى فريق نهضة بركان، على سبيل الإعارة، لموسم واحد، قبل أن يعود، في يونيو الماضي، إلى النادي "الأحمر"، إلا أنه لم يدخل في حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي وضعه مؤخرا على قائمة المغادرين.

في سياق مرتبط، انفصلت إدارة فريق اتحد طنجة، عن المدرب التونسي أحمد العجلاني، بعد الإقصاء من الدور الأول لكأس عصبة الأبطال الإفريقية، بعد الهزيمة أمام فريق شباب الساورة الجزائري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، حيث تم تعويضه بالإطار الوطني عبد الواحد بنقاسم، مؤقتا، في انتظار الاستقرار على مدرب جديد.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.