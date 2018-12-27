لاعب إسرائيلي يدفع صلاح إلى الرحيل عن ليفربول

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت تقارير صحفية فى مدريد أن اللاعب المصري محمد صلاح طالب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بالسماح له بالرحيل.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول بسبب مساعي الأخير في التعاقد مع لاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي مؤنس دبور؛ الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ولكن المحيطين باللاعب المصري نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن صلاح يصب تركيزه مع ليفربول، الذي يقوده فنيا المدرب الألماني يورجن كلوب، وأن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم السابق ليس مهتما بهوية اللاعبين الذين ربما يأتون إلى ناديه في المستقبل.

وأشارت "ماركا" إلى أن هذه الأنباء أحدثت اضطرابا كبيرا في إنجلترا، حيث بدأت وسائل الإعلام البريطانية في تناول القضية والتحدث عنها.

يذكر أن صلاح أثار جدلا كبيرا خلال فترة احترافه بنادي بازل السويسري عندما رفض مصافحة لاعبي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في مباراة بين الفريقين، متعللا بأنه كان يقوم بـ"عقد رباط حذائه".