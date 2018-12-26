ياجور يقُود الرجاء إلى العودة بالفوز من برشيد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عَادَ فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بفوز ثمين من الملعب البلدي لبرشيد، بعد تغلُّبه على مضيفه يوسفية برشيد، بهدفين لواحد، في مباراة مؤجل الجولة الثالثة من منافسات البطولة.

وفي الوقت الذي حاولت عناصر فريق يوسفية برشيد، بشكل مبكر تهديد مرمى الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية، تمكَّن محمود بنحليب، من هزِّ شباك أصحاب الأرض، بهدف مبكر في حدود الدقيقة السابعة، منح به التقدم لرفاقه.

وحاول لاعبو يوسفية برشيد، الرد على هدف بنحليب، عن طريق بعض المحاولات الهجومية، غير أن أداء مدافعي وحارس الرجاء، أبعد الخطورة عن شباكهم، فيما عرفت دقائق الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ضغط العناصر الرجاوية على نصف ملعب اليوسفية، إذ أتيحت لهم بعض الفرص السانحة لإضافة ثاني الأهداف، كانت الأبرز منها كرة أنس جبرون، في حدود الدقيقة 37.

وأُتيحت أبرز فرصة للتهديف في الشوط الأول ليوسفية برشيد، عن طريق اللاعب محسن الناصيري، في حدود الدقيقة 40، كان من خلالها هذا الأخير قريبا من هز شباك أنس الزنيتي، لولا التصدي الناجح لهذا الأخير.

ونجح محسن الناصيري، في حدود الدقيقة 52، من إحراز هدف التعادل ليوسفية برشيد، بعد تمريرة جانبية مركزة من رفيقه يونس رشيد، أعاد به التكافؤ لنتيجة المواجهة.

وتحسَّن أداء فريق يوسفية برشيد، بشكل كبير في الجولة الثانية، خصوصا بعد تسجيل هدف التعادل، حيث كانت المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد أن ضيَّع عناصر الفريقين كرات هجومية عديدة، كانت سانحة لإضافة أهداف أخرى.

وسجَّل محسن ياجور، هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة، ليمنح بذلك فوزا ثمينا للفريق البيضاوي، حسم به النقاط الكاملة للمباراة.

ورَفَع الرجاء الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثامن، فيما جمَّدت الهزيمة رصيد يوسفية برشيد في حدود النقطة 20 مناصفة مع حسنية أكادير، في الصف الثاني.

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