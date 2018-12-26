حكيمي يتفاعل مع طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا

هسبريس من الرباط

بعدما تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا عليه اسم اللاعب أشرف حكيمي، تفاعل لاعب المنتخب المغربي وفريق بوروسيا دورتموند مع الصورة، مطالبا أسرة الطفل بالتواصل معه حول الموضوع.

ونشر أشرف حكيمي، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صورة الطفل التي عرفت إعجاب الكثيرين، وكتب عليها "أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا".

يشار إلى أن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر 5 سنوات كان قد أقدم على خطوة مشابهة قبل موسمين، من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي، وتمكن لذلك من لقاء أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حيث حصل منه على قميصين موقعين، واحد له مع برشلونة والآخر مع منتخب الأرجنتين.