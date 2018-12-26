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كُتّاب وآراء
حكيمي يتفاعل مع طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا
بعدما تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا عليه اسم اللاعب أشرف حكيمي، تفاعل لاعب المنتخب المغربي وفريق بوروسيا دورتموند مع الصورة، مطالبا أسرة الطفل بالتواصل معه حول الموضوع.
ونشر أشرف حكيمي، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صورة الطفل التي عرفت إعجاب الكثيرين، وكتب عليها "أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا".
يشار إلى أن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر 5 سنوات كان قد أقدم على خطوة مشابهة قبل موسمين، من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي، وتمكن لذلك من لقاء أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حيث حصل منه على قميصين موقعين، واحد له مع برشلونة والآخر مع منتخب الأرجنتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
أرجو أن يحظى بالتفاتة حسنة من طرف لاعبه المفضل لأنه كما يبدو من الصورة يستحق المساعدة.
غير الله يخليها طبيعة، السعية وقلة الهمة والعزة ولات شائعة عند الكثير من المغاربة الي مستاعدين يديرو أي شيئ ليس من أجل الخبز (لان المغاربة يلقون كل سنة بمئات الألوف من الأطنان من المأكولات في المزابل) وإنما يلهثون وراء الكماليات (السيارة، السفر، ملابس الماركات، احسن هواتف، مصروف المقاهي والمطاعم والبنزين و...) شي وحدين منهوم وصلات بيهوم الأمور باش يقولو للزوجات ديالهوم او لبناتهم (خرجي دبري على راسك ودبري عليا !!!)
الله يعفو عليكوم جدودكوم رضي الله عنهم كانوا يقاسون الجوع والمجاعة ولم نسمع أن أحدهم يتسول بمثل هذه الطرق ولا كانوا يبيعون شرفهم من أجل المال، ولا كانوا خسيسين ولا مذمومين مثلكم كانوا كا ياكلو الخبز والما والراس في الســــــــــــــــــــــــــــــما
ترجلو شويا راكوم وصلتو روسكوم للحضيض الأسفل وفضحتونا وشهتونا معاكوم الله يشوهكوم الى الابد
أبشروا.
على الرغم من كل ما يجري في هذا العالم أقسم بالّله هناك مساحة أمل ولو ضئيلة.
مادام هناك رب رحيم كريم. المرجوا من أشرف أن يُدخل على قلب هذا الطفل ولو ثوان من السعادة.