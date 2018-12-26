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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | حكيمي يتفاعل مع طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا

حكيمي يتفاعل مع طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا

حكيمي يتفاعل مع طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:14

بعدما تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة طفل يرتدي كيسا بلاستيكيا عليه اسم اللاعب أشرف حكيمي، تفاعل لاعب المنتخب المغربي وفريق بوروسيا دورتموند مع الصورة، مطالبا أسرة الطفل بالتواصل معه حول الموضوع.

ونشر أشرف حكيمي، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صورة الطفل التي عرفت إعجاب الكثيرين، وكتب عليها "أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا".

يشار إلى أن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر 5 سنوات كان قد أقدم على خطوة مشابهة قبل موسمين، من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي، وتمكن لذلك من لقاء أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حيث حصل منه على قميصين موقعين، واحد له مع برشلونة والآخر مع منتخب الأرجنتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربية الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:30
شيء رائع ان تدخل الفرحة على قلب إنسان خاصة إذا كان طفلا وبالذات اذا لم يكن يتوقع الأمر.
أرجو أن يحظى بالتفاتة حسنة من طرف لاعبه المفضل لأنه كما يبدو من الصورة يستحق المساعدة.
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60
2 - ابن سوس المغربي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:31
اطفال المغرب مساكين حكومتهم في صراع على المناصب مع الأحزاب الكارتونية و منشغولون اين يقضون عطلة رأس السنة، لم يبقى لهم سوى اللجؤ الى ابناء جلدتهم الميسورين قاليك احسن بلد حسبي الله ونعم الوكيل
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56
3 - مواطن الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:33
المغاربة اصبحوا يقلدون جميع الشعوب. انا متأكد ان الطفل في الصورة لا يعرف من هو حكيمي و اكيد انها فكرة ابيه. التسول بطريقة اخرى
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-77
4 - مصطفى الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:43
الله يجعلها ف ميزان حسناتك .المغاربة ولاد الخير
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35
5 - سي كوريط الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:44
شئ جميل..لكنني أكره إستغلال الأطفال ،أتمنى أن أكون على خطأ.
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43
6 - عايدة الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:50
أتمنى من أشرف حكيمي أن لا يكافئ هذا الطفل بقميص فقط لأنه بحاجة الى مساعدة مادية أكثر وكل الشكر لهذا الاعب الكبير جزاك الله كل خير
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38
7 - لبنى الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:57
أتمنى من جميع ألمشاهير و جميع الميسورين أن يدخلوا الفرحة على الأطفال خصوصا.. على الأقل ببناء حدائق و ملاعب.. بدل بناء المجاسد.. ملايين المساجد شيدت للكبار.. لكن الأطفال لا يجدون مكانا للعب و الترفيه.. نراهم يلعبون بالتراب و الحجر و العجلات و الله حرام..
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-2
8 - Hicham الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:20
Autre façon pour demander de l'aide !!mais svp arrêtez d'utiliser les enfants. Je suis sur que l'enfant ne connais rien du foot. Et hakimy. Changez vous.
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1
9 - الحـــ عبد الله ـــاج الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:49
هذا الطفل باينة فيه شبعان، حناكو تبارك مزنكّين وحمرين وباين في نقي والخنشة الي لابس ليست من اجل الوقاية من لبرد ولا حتى الكتابة لم يكتبها بيده، وإنما هو تقليد أعمى لحكاية سابقة تفاعلنا معها في حينها وكان مصدرها أفغانستان

غير الله يخليها طبيعة، السعية وقلة الهمة والعزة ولات شائعة عند الكثير من المغاربة الي مستاعدين يديرو أي شيئ ليس من أجل الخبز (لان المغاربة يلقون كل سنة بمئات الألوف من الأطنان من المأكولات في المزابل) وإنما يلهثون وراء الكماليات (السيارة، السفر، ملابس الماركات، احسن هواتف، مصروف المقاهي والمطاعم والبنزين و...) شي وحدين منهوم وصلات بيهوم الأمور باش يقولو للزوجات ديالهوم او لبناتهم (خرجي دبري على راسك ودبري عليا !!!)
الله يعفو عليكوم جدودكوم رضي الله عنهم كانوا يقاسون الجوع والمجاعة ولم نسمع أن أحدهم يتسول بمثل هذه الطرق ولا كانوا يبيعون شرفهم من أجل المال، ولا كانوا خسيسين ولا مذمومين مثلكم كانوا كا ياكلو الخبز والما والراس في الســــــــــــــــــــــــــــــما
ترجلو شويا راكوم وصلتو روسكوم للحضيض الأسفل وفضحتونا وشهتونا معاكوم الله يشوهكوم الى الابد
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10 - شقيف الحي المحمدي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:51
الوقت مازال فيها الخير..
أبشروا.
على الرغم من كل ما يجري في هذا العالم أقسم بالّله هناك مساحة أمل ولو ضئيلة.
مادام هناك رب رحيم كريم. المرجوا من أشرف أن يُدخل على قلب هذا الطفل ولو ثوان من السعادة.
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