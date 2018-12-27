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الرئيسية | رياضة | مدرب "سريع وادي زم" يستغني عن خدمات لاعبين

مدرب "سريع وادي زم" يستغني عن خدمات لاعبين

مدرب "سريع وادي زم" يستغني عن خدمات لاعبين
أوعنا بلعيد
الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:05

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المصري طارق مصطفى، مدرب سريع وادي زم لكرة القدم، حدّد لائحة مكونة من أربعة لاعبين من الفريق الأول، جرى الاستغناء عن خدماتهم خلال المركاتو الشتوي الحالي وفسخ عقودهم بالتراضي، بعد أن أبدى رغبته بعدم الإبقاء عليهم والسماح لهم بخوض تجربة احترافية جديدة.

ويأتي على رأس القائمة التي خرجت من حسابات طارق مصطفى اللاعب عبد المولى برابح، بسبب خلافه مع المدرب وسلوكه غير الانضباطي، وكان من بين أسباب تقديمه للاستقالة في وقت سابق قبل أن يتراجع عنها بعد إلحاح من المكتب المديري الذي تمكن من إقناعه بالبقاء بعد الاجتماع معه برفقة اللاعبين بمقر إقامته.

كما طالب مدرب سريع وادي زم لكرة القدم بالتخلي عن خدمات السينغالي سايير سيني، الذي وقّع في كشوفات فريق يوسفية برشيد، إضافة إلى اللاعب نجيب كومية وزميله عبد العالي عدناوي، لعدم اقتناعه بإمكاناتهم؛ وهو ما جعل الإدارة تستغني عن خدماتهم جميعا من أجل التعاقد مع أسماء جديدة.

وتراجع طارق مصطفى عن استقالته من تدريب الفريق، والتي أعلنها عقب نهاية مباراته أمام الرجاء الرياضي خلال ندوته الصحافية، بعد أن استجابت الإدارة لمطالبه سواء المتعلقة بتسريح بعض اللاعبين خصوصا عبد المولى برابح أو بمنحه ضمانات بعدم التدخل في اختصاصاته من قبل الإدارة واحترام صلاحياته وتخصصه كونه المدرب المشرف على قيادة النادي والأدرى بالأسماء التي تستحق اللعب رسميا من عدمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - راس الكورة الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:21
بغيت غير نعرف واش المغرب كامل ما فيهش مدربين باش تجيبو البراني؟! فين كاين المشكل؟!
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