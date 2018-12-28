شباب الريف الحسيمي يواصل عقد صفقاته الشتوية

أوعنا بلعيد

عزّز فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب حسام أمعنان، بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي قادما من فريق النهضة البركانية.

وتعاقد مسؤولو الفريق الريفي مع اللاعب أمعنان من أجل تقوية وسط الميدان الهجومي، بعدما عانى الفريق من عدم وجود لاعب خبير يربط بين خط المنتصف والخط الأمامي؛ وهو ما أثر سلبا على نتائجه والأهداف المسجلة.

وقرّر اللاعب سالف الذكر الانضمام إلى شباب الريف الحسيمي بعد فسخ عقده الذي يربطه بفريق النهضة البركانية، لعدم مشاركته كثيرا رفقة الفريق البرتقالي بعد أن بات خارج حسابات المدرب منير الجعواني؛ ما جعله يقرر الرحيل.

ويعوّل الطاقم التقني للريف الحسيمي على خبرة اللاعب أمعنان، بعد أن حمل في وقت سابق قميص الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي والجيش الملكي.

وتمكن المكتب المسير للفريق الريفي من إبرام ثان صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية بعد ضمه في وقت سابق للإسباني مارتين بنجوا، حيث يستعد المدرب بيدرو بنعلي لانتداب مجموعة من اللاعبين لتطعيم التركيبة البشرية للفريق والهروب من مؤخرة الترتيب في الدوري المغربي الاحترافي.