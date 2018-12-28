عرض خليجي يغري حذراف لتغيير الرجاء البيضاوي

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الدولي المغربي زكرياء حذراف، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، توصل بعرض احترافي مغرٍ من أحد الأندية الممارسة بالدوري الخليجي مقابل الاستفادة من خدماته بالمركاتو الشتوي الحالي.

وجاء عرض الفريق الخليجي لزكرياء حذراف في وقت ينكب فيه المكتب المسير لفريق الرجاء على أجراء مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده واستمراره في الدفاع عن ألوان الخضر خلال المواسم المقبلة، بعد أن أصبح ركيزة أساسية في خطط الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأضافت المصادر ذاتها أن مهاجم الرجاء يرغب في الاستمرار رفقة ناديه وتجديد عقده ويشترط تحسين الشروط المالية في عقده الجديد مقابل استمراره، حيث يضع البقاء ضمن الرجاء كأولوية ويرحب بفكرة بقائه كنسر أخضر.

وأوضحت المصادر، دائما، أن العرض الخليجي المغري أربك حسابات المكتب المسير للرجاء بسبب شروطه المالية التي تلبي طموحات اللاعب، حيث يحاول النادي الجديد استمالة حذراف مقابل أجر سنوي مهم.

وسينتهي عقد اللاعب سالف الذكر بنهاية الموسم الحالي، ويصر الطاقم التقني للخضر على بقائه والتجديد له وبات لزاما على الإدارة أن تحسن من أجره مع احترام سقف الرواتب داخل النادي تفاديا لوقوع أي مشاكل مع لاعبين آخرين.

وسبق لجواد الزيات، رئيس الرجاء، أن أكد، خلال تصريحات صحافية، أن أولوية إدارته هي التجديد لثوابت الفريق وعدم السماح لهم بالخروج، مشيرا إلى أنهم يستحقون هذه المكافأة نظير عطائهم وبقائهم في الفريق عندما كان يمر بأسوء فتراته؛ بينما فضل آخرون الخروج وترك النادي بحثا عن أندية أخرى.