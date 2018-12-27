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الرئيسية | رياضة | رسميا .. العاهل السعودي يعفي تركي آل الشيخ

رسميا .. العاهل السعودي يعفي تركي آل الشيخ

رسميا .. العاهل السعودي يعفي تركي آل الشيخ
هسبورت - يوسف فاطن*
الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:25

أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وحسب قصاصة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، فقد قرر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة بدلا من تركي آل الشيخ.

وكان الملك سلمان قد قرر في السادس من شتنبر 2017 تعيين تركي آل اشليه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدلا من محمد بن عبد الملك آل الشيخ الذي تم إعفاؤه من منصبه.

ومباشرة بعد إصدار قرار تعيينه، كتب عبد العزيز بن تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكثير من المحبة والتقدير أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - خالص الشكر والامتنان على الثقة الكريمة التي حظيت بها كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وأسأل الله التوفيق والسداد ".

وأضاف: "أشكر أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما قدمه من عمل متميز في المرحلة الماضية وأتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة .. بإذن الله سنستمر في مواصلة تقديم واستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة بجهد وعمل وتميز زملائي مسؤولي ومنسوبي الهيئة والاتحادات والأندية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي قح الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:33
مشى تركي وجا بن تركي كلشي بحال بحال.السواعدة من غير الامراء عندهم بنادم محسوب بلا دماغ ...
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21
2 - محمد الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:34
لعنة المغاربة هبطت من سبع سموات عليه
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10
3 - رئيسة نادي إفريقي لكرة القدم الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:35
هاد التركي ليس مثير للجدل فقط لا يفقه شيئا في المجال الكروي !!
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18
4 - هشام الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:49
شخص مثير للجدل.. منذ تعيينه لم يدخر جهدا في اثارة نزعة الانقسامات... نسي ان لكل اجل كتاب وانه اصبح ورقة منتهية الصلاحيه كولي نعمته..
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