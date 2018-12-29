بنهاشم يبعد 5 لاعبين من تركيبة أولمبيك خريبكة

أوعنا بلعيد

حدّد نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بطلب من مدرب الفريق أمين بنهاشم، لائحة مكونة من خمسة لاعبين ستتم إعارتهم أو الانفصال عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية لخروجهم من حسابات الطاقم الفني.

وقرّر الطاقم التقني للفريق الخريبكي الاستغناء عن خدمات كل من صلاح الدين شهاب وأنس عزيم وياسين الكردي وملاما دوناشانو ويوسف سكور، لعدم اقتناع المدرب بإمكاناتهم ولرغبته في التعاقد مع أسماء أخرى تحل مكان الأسماء سالفة الذكر.

وينكبّ أمين بنهاشم على إجراء تغييرات في قائمة الفريق عقب النتائج السلبية التي حققتها مجموعته منذ بداية الموسم الحالي، حيث يعاني الفريق من استقبال أهداف كثيرة وعدم قدرته الحفاظ على شباكه طيلة التسعين دقيقة؛ ما جعله يسجل 13 هدفا في البطولة، بينما استقبلت شباكه 17 هدفا إلى حدود اللحظة.

ويصر الطاقم التقني لخريبكة على تعزيز الخط الدفاعي، حيث يضعه بنهاشم كأولوية يجب دعمها بأسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة ومنح صلابة دفاعية أكبر للخط الخلفي ومنع الأهداف من معانقة الشباك. كما يستهدف التعاقد مع مهاجم إضافي بالرغم من إشادته بإمكانات هجومه الحالي وقدرته على التهديف محملا الدفاع مسؤولية الهزائم.

وتركز مكونات الفريق على تقديم النصف الثاني من الموسم في الدوري المغربي الاحترافي بشكل أفضل وتحقيق نتائج إيجابية تخول لخريبكة احتلال أحد المراكز المتقدمة في سلم الترتيب، إذ يوجد حاليا بعد مرور ثلاث عشرة جولة في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.