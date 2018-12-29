النهضة البركانية تستقطب نجم الدوري البوركينابي

أوعنا بلعيد

عزّز فريق نهضة بركان لكرة القدم صفوفه بضمه رسميا للمهاجم البوركينابي جبريل وتارا، البالغ من العمر 19 سنة، بعقد يمتد لخمس مواسم رياضية، ليكون أول تعاقدات الفريق خلال الانتقالات الشتوية، وينضم بالتالي إلى مواطنيه يوسوفا دايو وآلان تراوري.

وجاء تعاقد المكتب المسير للفريق البرتقالي مع اللاعب جبريل وتارا بعد العروض اللافتة التي قدمها خلال الموسم المنصرم واختياره كأحسن لاعب في الدوري البوركينابي بعد أن تمكن من تسجيل 15 هدفا.

ويرغب مسؤولو النهضة البركانية في تقوية صفوف الفريق؛ وهو ما سيخول لهم الذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتجاوز إخفاق النسخة الماضية، بعدما أقصي من دور ربع النهائي أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي.

كما يركز الفريق في المنافسة على نيل لقب الدوري المغربي الاحترافي، بعدما تمكن النادي البرتقالي من تحقيق لقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه على حساب الوداد الرياضي الفاسي.

ويضم نهضة بركان ضمن صفوفه أربعة لاعبين أفارقة آخرين يتقدمهم نجم الفريق وأحد أبرز المهاجمين الأفارقة بالدوري المغربي الاحترافي، ويتعلق الأمر بالتوغولي لابا كودجو، إضافة إلى الموزمبيقي عمر شيليتو والبوركينابيين آلان تراوري ويوسوفا دايو.

وسيضطر فريق نهضة بركان لتسجيل أحد لاعبيه بقائمة الأمل والفريق الثاني أو تسريح أحدهم والسماح له بالخروج من النادي خلال الانتقالات الحالية، لأن قانون الدوري المغربي لا يسمح سوى بوجود 4 لاعبين أجانب بالنادي نفسه.