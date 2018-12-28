المولودية الوجدية تضم عزيم وتتخلى عن أوكاغبوي

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق مولودية وجدة لكرة القدم مع اللاعب أنس عزيم، لاعب أولمبيك خريبكة، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تعزيز صفوف النادي الطامح إلى تحقيق نتائج إيجابية تعيده إلى سكة الانتصارات وتخول له الهروب من المراكز المؤدية إلى القسم الثاني.

وجاء تعاقد الفريق الوجدي مع اللاعب أنس عزيم بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع أولمبيك خريبكة، بعد أن بات خارج حسابات المدرب أمين بنهاشم، ليضمه ممثل الكرة الوجدية إلى صفوفه.

كما فسخت إدارة الفريق الوجدي عقد لاعبها النيجيري أورجي أوكاغبوي، والاستغناء عن خدماته بعدما فشل في حجز مركز أساسي له ضمن تشكيلة سندباد الشرق وفشله في إقناع مدرب الفريق عبد العزيز كركاش بمستواه، على الرغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه.

وضم فريق مولودية وجدة لكرة القدم، خلال المركاتو الصيفي الماضي، اللاعب أورجي قادما من تجربة احترافية في الدوري الألباني رفقة فريق في تيرانا، على أمل أن يقدم الإضافة للخط الخلفي ومساعدة الصاعد الجديد إلى القسم الممتاز على تحقيق النتائج الإيجابية قبل أن يؤكد محدودية عطائه وعدم قدرته على حجز مكان له رفقة المجموعة الخضراء.

ويرغب مسؤولو المولودية الوجدية في إبرام تعاقدات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لتقوية صفوف الفريق بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الحالي تكبد سندباد الشرق خلالها مرارة الهزيمة في خمس مباريات بمسابقة الدوري الاحترافي مقابل أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات بعد خوضه لـ12 جولة، محتلا المركز قبل الأخير.