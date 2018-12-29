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كُتّاب وآراء
مودريتش "يتمرد" برفض عرض جديد من الريال
كشفت تقارير رياضية أن الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعبي العالم في عام 2018 ، رفض عرضا من ناديه ريال مدريد لتجديد عقده ويفكر في الانتقال للدوري الإيطالي، مثله مثل زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب قناة تلفزيون "تيليمدريد" الإسبانية فإن اللاعب الحائز على جميع الجوائز الفردية خلال العام الجاري، والذي قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائي مونديال روسيا، رفض أول عرض مقدم من قبل إدارة النادي الملكي لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2020 نظرا لعدم اقتناعه بالمقابل المادي.
وأضافت في تقريرها الذي نشرته صحيفة "آس" المدريدية أن مودريتش، وعمره 33 عاما حاليا، يمتلك عرضا مغريا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسمين وبراتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.
وذكرت أن لاعب الوسط الدولي ينتظر من إدارة النادي الملكي تقديم عرض آخر لتجديد العقد يتضمن مقابلا ماديا معقولا، خاصة وأنه ينوي مواصلة المشوار لعدة سنوات أخرى، تتضمن أيضا احتمالية الاحتراف في الصين قبل التفكير في الاعتزال.
وتخشى إدارة الملكي من عدم التوصل لاتفاق مع مودريتش للاستمرار في صفوف الفريق، حيث أنه حال الفشل في تجديد العقد قد تضطر لعرضه للبيع في الصيف القادم للاستفادة منه ماديا لكي لا يرحل حرا في 2020.