بيكي يخطط لاعتزال اللعب والترشح لرئاسة البارصا

هسبريس ـ مُتابعة

يخطط نجم كرة القدم الإسبانية جيرارد بيكي، قائد خط دفاع برشلونة، لاعتزال اللعبة في عام 2020، عندما سيكون عمره 33 عاما، والإعداد لحملة الترشح لرئاسة النادي الكتالوني في الانتخابات التي ستنعقد في صيف عام 2021، بحسب ما كشفت تقارير اخبارية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية، اليوم الجمعة، أن بيكي يسعى لتحقيق هدفه الأول، الذي كان قد كشف عنه في السابق عقب اعتزال كرة القدم، وهو الترشح لرئاسة النادي الذي ترعرع فيه منذ الصغر؛ وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها التتويج بالدوري سبع مرات ودوري الأبطال ثلاث مرات.

وأضافت أن اللاعب الدولي السابق يرغب في دخول سباق الانتخابات القادمة للنادي، ويثق في امتلاكه لما يؤهله للفوز بها وخلافة جوسيب ماريا بارتوميو. وتابعت أن بيكي حدد، أيضا، من سيعاونه في مهمة إدارة النادي، حيث سيلجأ لزملائه السابقين، خاصة كارليس بويول الذي يخطط لإقناعه بتولى منصب السكرتير الفني للفريق.

كما يخطط بيكي، بحسب الصحيفة نفسها، للاعتماد على أسطورتي خط الوسط تشافي هرنانديز، ومعه "الرسام" أندريس إنييستا، لقيادة الفريق من على دكة البدلاء.