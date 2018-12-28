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الرئيسية | رياضة | زيادة الأجانب بالدوري الإماراتي تلقى تفاعلا كبيرا

زيادة الأجانب بالدوري الإماراتي تلقى تفاعلا كبيرا

زيادة الأجانب بالدوري الإماراتي تلقى تفاعلا كبيرا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 18:35

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بشكل كبير مع تغريدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والخاصة بمقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي لكرة القدم، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية.

وأطلق عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، هاشتاغ "#كلنا_مع_مقترح_سمو_الشيخ_عبد الله" في زيادة عدد الأجانب ودوري أقوى جماهيريا وفنيا. وقال العواني في تغريدات متتالية على "تويتر" إنه يشكر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على المقترح، وزاد: "نتمنى أن يأخذ به اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن. هناك وقت كاف قبل بدء الدور الثاني من الدوري".

وأضاف الأمين العام: "أتمنى أيضا زيادة المساحة لمشاركة المقيمين والمواليد، حسب التوجيهات السابقة لرئيس الدولة في مشاركة أكبر لكل فئات المجتمع في دورينا".

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اقترح على الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي للمحترفين أسوة بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتمنح لوائح الاتحاد السعودي للعبة الفرصة أمام أندية المحترفين لقيد ثمانية لاعبين أجانب مقابل أربعة لاعبين أجانب فقط في دوري الخليج العربي إضافة إلى اللاعبين من فئات المواليد وأبناء المقيمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سفسوف الجمعة 28 دجنبر 2018 - 19:08
السلام عليكم متى ستصلكم نتائج قرعة الكنفدرالية الإفريقية وعصبة الأبطال
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