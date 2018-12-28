المدرب بنشيخة يعود لامتطاء صهوة "فارس البوغاز"

أوعنا بلعيد

توصل المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، يقضي بإشرافه على قيادة فارس البوغاز في الموسم الرياضي الحالي بعقد يمتد لستة أشهر قابلة للتمديد، خلفا للتونسي أحمد العجلاني المقال من منصبه بعد إخفاقه في التأهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وعلمت هسبريس من مصادر طنجاوية أن المكتب المسير للفريق عقد اجتماعا، جرى الاتفاق خلاله على إعادة عبد الحق بنشيخة للإشراف على تداريب الفريق للمرة الثانية بعد أن تكلف بالمهمة نفسها منذ حوالي موسمين، ليتم تجديد الثقة في خدماته بالمرحلة الحالية.

واضطر مسؤولو الفريق الطنجاوي إلى الاستغناء عن خدمات التونسي أحمد العجلاني بسبب الضغط الجماهيري المسلط عليه وعلى اللاعبين عقب المستوى الهزيل وغير المقنع الذي ظهر به اللاعبون فوق أرضية الميدان، وتصاعدت حدة هذه الانتقادات بعد الإقصاء أمام شبيبة الساورة الجزائري من دوري الأبطال الإفريقية.

ووجهت انتقادات حادة إلى المدرب التونسي وطريقة تدبيره للمباريات بعد المستوى الهزيل الذي بصم عليه الفريق في مسابقة العصبة، حيث ظهر فارس البوغاز بوجه شاحب وأداء ضعيف لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يليق ببطل متوج بلقب مسابقة الدوري المغربي الاحترافي ويدافع عن حظوظ الكرة المغربية في مشاركة قارية.

وسيكون المكتب المسير لاتحاد طنجة قد تعاقد مع المدرب الثالث للإشراف على الفريق خلال الموسم الحالي، بعد كل من المدربين إدريس لمرابط، والتونسي أحمد العجلاني؛ وهو ما يكشف تخبط الإدارة فيما يخص تعيين المدربين، بعد موسم تاريخي أنهاه المرابط بمعانقة اللقب المحلي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

يشار إلى أن تقارير إخبارية عديدة كانت قد ربطت فارس البوغاز بالإطار الوطني رشيد الطاوسي، وبأنه سيكون المدرب الجديد للفريق خلفا للعجلاني؛ وهو ما نفته الإدارة عبر بيان رسمي، مشيرة إلى أنها ستحافظ على خدمات المدرب التونسي مهما كانت النتائج قبل أن يقلب الجمهور الطنجاوي الطاولة على الإدارة بسبب انتقاداته القوية التي عجلت برحيل خليفة إدريس المرابط.