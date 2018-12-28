المغرب وإسبانيا والبرتغال ترافع لتعديل قانون "فيفا" وتنظيم المونديال

هسبريس – نور الدين إكجان

بعد رفض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تقديم المغرب وإسبانيا والبرتغال لملف ثلاثي مشترك من أجل تنظيم مونديال 2030، بدعوى أن البلدان سالفة الذكر تنتمي إلى قارتين مختلفين، تراهن البلدان الثلاثة على اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا في 15 من يناير المقبل من أجل طرح نقطة التنظيم، خصوصا أن تنظيم كأس العالم 2026 حظيت به المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حسب ما أوردته جريدة "آس" الإسبانية.

وأضافت الجريدة واسعة الانتشار، استنادا إلى مصادرها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن "هناك اهتماما كبيرا بحل المشكلة، معتبرة إقامة هذه التظاهرة الرياضية الكونية بين قارتي إفريقيا وأوروبا سيكون بمثابة تحالف بين الحضارات، ودليلا على أن كرة القدم قادرة على جمع شعوب من مختلف الثقافات والأديان".

وأوضح المصدر أن "جينارو إنفانتينو، رئيس الفيفا، راقته الفكرة. كما أنها تحظى بدعم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم"، مسجلة أن "الملك محمدا السادس طرح التنظيم في البداية رفقة كل من تونس والجزائر؛ لكن الآن يبدو أن التوجه هو إسبانيا والبرتغال، ما يتطلب تغيير الاتحاد الدولي لمعاييره في الاختيار".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر من الحكومة الإسبانية أنها "ستدفع بقوة نحو تحقيق الهدف المنشود"، وقالت: "إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ستنظم منافسات المونديال بشكل مشترك، فهذا يعني أن المغرب وإسبانيا والبرتغال قادرون على القيام بالأمر كذلك".

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عديد من الملفات خلال المؤتمر المزمع عقده في مدينة مراكش شهر يناير المقبل، يتقدمها قبول ترشح ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، فضلا عن عدد المنتخبات التي ستشارك في مونديال قطر 2022، وعديد القضايا الأخرى التي تشكل نقطا خلافية بين أعضاء الاتحاد الدولي.

وستبتّ الدول المكونة للاتحاد، خلال المؤتمر ذاته، في زيادة منتخبات الكأس العالمية لسنة 2022، حيث سيرفع عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 48، فضلا عن التداول في تصحيح قانون "تناوب القارات الخمس على تنظيم المونديال"؛ وهو ما سيفتح الباب أمام الملف الثلاثي "المغرب إسبانيا البرتغال"، للمرور إلى مرحلة التقييم ثم التصويت.

وأعرب بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، في وقت سابق، عن "تحمسه الكبير" لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا "فكرة جيدة" بحاجة إلى العمل عليها.

وتحدث سانشيز، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الإسبانية- البرتغالية، التي عُقدت بمدينة بلد الوليد الإسبانية، عن الملف المحتمل لتنظيم المونديال، مؤكدا أن الوقت حان كي تدرس اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث هذا المشروع.

وأوضح أن هذه الفكرة تدور حول قيمة "الوحدة ومد الجسور" عن طريق مشروع غير مسبوق في تاريخ كؤوس العالم؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي تكون هناك فكرة تقديم ملف مشترك لدول تقع في قارتين: أوروبا وإفريقيا.