هذه مواجهات الأندية المغربية في كأس "الكاف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تعرفت الفرق الوطنية المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، على خصومها في دور الـ32 مكرر، بعد القرعة التي أجريت قبل لحظات في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفرزت قرعة دور الـ32 مكرر الفاصل قبل دور المجموعات، مواجهة فريق الرجاء الرياضي نظيره أفريكا ستارز الناميبي، في الوقت الذي سيواجه فيه فريق نهضة بركان نظيره جاراف السنغالي، فيما يواجه اتحاد طنجة نظيره الزمالك المصري، بينما يصطدم حسنية أكادير مع جيما أبا الإثيوبي.