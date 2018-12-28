البرنامج الكامل لمباريات الوداد في عصبة الأبطال

هسبورت - متابعة

فيما يلي برنامج الوداد الرياضي في دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجرى أولى مبارياته أيام 11 و12 و13 من شهر يناير المقبل:

11 أو 12 أو 13 يناير:

الوداد الرياضي – أسيك ميموزا الإيفواري

18 أو 19 أو 20 يناير:

صن داونز الجنوب إفريقي– الوداد الرياضي

1 أو 2 أو 3 فبراير:

لوبي ستارز النيجيري– الوداد الرياضي

12 أو 13 أو 14 فبراير:

الوداد الرياضي – لوبي ستارز النيجيري

8 أو 9 أو 10 مارس:

أسيك ميموزا الإيفواري – الوداد الرياضي

15 أو 16 أو 17 مارس

الوداد الرياضي – صن داونز الجنوب إفريقي