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كُتّاب وآراء
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البرنامج الكامل لمباريات الوداد في عصبة الأبطال
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 20:15
فيما يلي برنامج الوداد الرياضي في دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجرى أولى مبارياته أيام 11 و12 و13 من شهر يناير المقبل:
11 أو 12 أو 13 يناير:
الوداد الرياضي – أسيك ميموزا الإيفواري
18 أو 19 أو 20 يناير:
صن داونز الجنوب إفريقي– الوداد الرياضي
1 أو 2 أو 3 فبراير:
لوبي ستارز النيجيري– الوداد الرياضي
12 أو 13 أو 14 فبراير:
الوداد الرياضي – لوبي ستارز النيجيري
8 أو 9 أو 10 مارس:
أسيك ميموزا الإيفواري – الوداد الرياضي
15 أو 16 أو 17 مارس
الوداد الرياضي – صن داونز الجنوب إفريقي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - رياضي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 20:23
مجموعة قوية تضم فرق جيدة من الكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا. الوداد كما هي حاليا لا أظن انهم سيتهألون من هذه المجموعة وطبعا حظ سعيد.
تعليق غير لائق
-14
2 - charaf الجمعة 28 دجنبر 2018 - 20:31
مباريات في متناول الوداد لكن يجيب الحيطا والحدر نتمنى حض لفرقنا المغربية
4 - Moroccan and proud الجمعة 28 دجنبر 2018 - 20:48
ناري على فضيحة
الوداد مشات فيها....
الوداد مشات فيها....
تعليق غير لائق
-18
5 - salah الجمعة 28 دجنبر 2018 - 20:57
بالتوفيق إنشاء الله للحمرا وكل الفرق الوطنية
6 - ADAM الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:01
لمادا البرنامج الكامل لمباريات بوحمرون و ليس باقي الفرق
7 - ودادي 19 الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:04
نتمنى للوداد التأهل للربع النهاءي للسنة الرابعة على التوالي والذهاب على الأقل للنهاءي العصبة رغم اللقاءات الصعبة ,واللعب خارج مركب الرعب بالدار البيضاء ,ونتمنى ان تكون هناك بعض الانتدابات للفوز بالبطولة 20 ولما لا اعادة سيناريو 2017 والفوز بالعصبة...ديما وداااااااااد...
8 - وداد الامة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:08
بذون قلق المدرب التونسي البنزرتي له خبرة في تجاوز مثل هذه المباريات ,سيسعى للوصول الى تجاوز هذه الفرق بخبرته في التعامل مع عصبة الابطال. بالتوفيق لوداد الامة
9 - ملاحظ بالأرقام المسجلة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:13
صراحة الوداد البيضاوي متأخرة افريقيا من حيث عدد الألقاب الإفريقية المحصل عليها عكس الرجاء البيضاوي.
هذا ليس رأي شخصي ولكن حقيقة وأرقام مسجلة ولست رجاوي .
اتمني من الوداد الفوز بلقب افريقي آخر هذه السنة لتصل الي 3 القاب مناصفة مع الرجاء البيضاوي .
فيما تبقي فرق الأهلي المصري وتيبي مازيمبي مسيطرة علي القاب عصبة الألقاب ب 8 للاهلي و 5 لمزيمبي الكونغولي
هذا ليس رأي شخصي ولكن حقيقة وأرقام مسجلة ولست رجاوي .
اتمني من الوداد الفوز بلقب افريقي آخر هذه السنة لتصل الي 3 القاب مناصفة مع الرجاء البيضاوي .
فيما تبقي فرق الأهلي المصري وتيبي مازيمبي مسيطرة علي القاب عصبة الألقاب ب 8 للاهلي و 5 لمزيمبي الكونغولي
10 - salah eddine الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:13
عاش نادي الوداد الرياضي❤ الممثل الوحيد لعصبة الأبطال
11 - حلم الوحدة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:17
اللي عينو على الفوز بالكاس خاصو يكون مستعد لاي فريق مشارك كيفما بغا يكون ومن اي دولة كانت بالعزيمة والاصرار كلشي يتخطى واللي مقادرش يقول المهم هو المشاركة
12 - محلل تقني الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:21
أعتقد أن الوداد بمستواه الحالي ما كان ليوضع في القبعة الأولى. أعتقد انه لا يملك ادنى الحظوظ في العبور إلى دور الربع في هده المجموعة بترسانته الحالية.سنرى ما قد تجود به الانتقالات الشتوية .مواجهته للفريق السنغالي وتاهله بشق الانفس اخافنا صراحة.الفريق البركاني مقصى من الان لانه سيواجهه
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