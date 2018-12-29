بنعبيشة: قُرعة مريحة لـ"بيضاوة" والحسنية ومَلغُومة لطنجة وبركان

*هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تعرفت الفرق الوطنية المشاركة في مسابقتي عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية، على خصومها في الأدوار المقبلة، إذ وضعت قرعة دور مجموعات "العصبة" فريق الوداد الرياضي في المجموعة الأولى بجانب فرق لوبي ستارز النيجيري وأسيك ميموزا الإيفواري وصن داونز الجنوب إفريقي، بينما في كأس "الكاف"، يصطدم الرجاء الرياضي بنظيره أفريكا ستارز الناميبي، ونهضة بركان بجاراف السنغالي، واتحاد طنجة بالزمالك المصري، وحسنية أكادير بجيما أبا الإثيوبي.

وفي قراءة له لنتائج القرعة، يرى الإطار الوطني حسن بنعبيشة، أنها تبقى في متناول جل الفرق الوطنية، بالنظر أولا لمستوى الفرق التي وضعتها القرعة في مواجهتها سواء في "العصبة" أو كأس الكونفدرالية، إضافة إلى نظام المسابقات، الذي بات سهلا جدا مقارنة مع ما كان عليه في السابق، بعد أن كان الوصول إلى دور المجموعات يقتضي قطع أشواط كبيرة وخوض أربعة أدوار، تستنزف طاقة الفرق.

ويرى حسن بنعبيشة، في تصريح خص به "هسبورت" أن المجموعة الأولى من مسابقة عصبة الأبطال، التي يتواجد فيها الوداد الرياضي، تبقى مواتية أمام هذا الأخير للتأهل إلى دور ربع النهائي بأريحية، بالنظر إلى التجربة الكبيرة للوداد، وكذا اعتبارا للمستوى العادي والمتواضع لفرق لوبي ستارز النيجيري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد الإطار الوطني، أن حظوظ الوداد تبقى وافرة لتجاوز دور المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى، فقط وجب على عناصره التركيز واستغلال عامل التجربة المتراكمة.

وقال بنعبيشة، إن فريق أفريكا ستارز الناميبي، يبقى خصما في المتناول بالنسبة للرجاء الرياضي، بالنظر إلى التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها الفريق البيضاوي في المسابقات القارية، غير أن هذا الأخير يحتاج في الفترة الحالية، إلى تعزيز لتركيبته البشرية، قصد الذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكونفدرالية، خصوصا في ظل النقص الذي يعاني منه في بعض المراكز.

وحذر حسن بنعبيشة، من بعض التطور الحاصل في السنوات الأخيرة على الكرة الإثيوبية واهتمام مسؤولي الكرة هناك المتزايد بكرة القدم، رغم أن فريق جيما أبا الإثيوبي، يبقى فريقا مغمورا ويبدو في متناول الحسنية، مبرزا في السياق ذاته، أن "غزالة سوس" باستطاعتها تجاوز الفريق الإثيوبي، بالنظر لما تتوفر عليه من لاعبين متمرسين وآخرين شباب حماسيين يظهرون قوتهم في كل المواجهات ويقدمون مباريات قوية.

وعكس الحظوظ الوافرة للتأهل لدى فرق الرجاء والحسنية إلى دور مجموعات كأس "الكاف"، يؤكد بنعبيشة، أن فريقي نهضة بركان واتحاد طنجة، تنتظرهما مهمة صعبة أمام جاراف السنغالي والزمالك المصري، خصوصا في ظل التجربة المفقودة لدى "فرسان البوغاز" في مثل هذه المسابقات.

وأوضح ذات المتحدث، أن نهضة بركان يعد من أبرز الفرق الوطنية التي تحسن اللعب بشكل جيد على الملاعب ذات العشب الاصطناعي، وهو عامل سيساعده كثيرا، في مباراة الذهاب بداكار السنغالية، أمام جاراف.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com