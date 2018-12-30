إقالة الطاير تكلف "وداد تمارة" 37 مليون سنتيم

أوعنا بلعيد

أقدم المكتب المسير لفريق وداد تمارة لكرة القدم، المنتمي للقسم الثاني بالدوري المغربي الاحترافي، على إقالة مدربه هلال الطاير، من جانب واحد، بسبب النتائج المحصل عليها وعدم اقتناع مكونات الفريق ببصمة المدرب بعد مرور أربع عشرة جولة على انطلاق الموسم الجديد.

واضطرت إدارة وداد تمارة إلى دفع قيمة فسخ عقد المدرب من جانب واحد، حيث حصل هلال الطاير على 37 مليون سنتيم مقابل الاستغناء عن خدماته رغم أنه قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع، محققا الفوز في أربع مباريات، والتعادل في سبع، والهزيمة في ثلاث مواجهات.

وعقب الاستغناء عن خدماته من طرف المكتب المسير لفريق وداد تمارة، التحق هلال الطاير بالإدارة التقنية لفريق مولودية وجدة، كمدير رياضي للفريق الممارس بالقسم الاحترافي الأول.

ويعاني المولودية الوجدية بدوره من خيبة النتائج السلبية؛ إذ يحتل سندباد الشرق المركز ما قبل الأخير بعد خوضه لـ12 مباراة، برصيد 13 نقطة، ما يهدده بالعودة إلى القسم الثاني إذا لم يتم تدارك الموقف خلال الشطر الثاني من البطولة.

وقرر المكتب المديري لوداد تمارة الاستغناء عن خدمات هلال الطاير بعد هزيمة الفريق وسط جماهيره بالملعب البلدي لتمارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمام ضيفه فريق المغرب الرياضي الفاسي، برسم مجريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المغربي الدرجة الثانية.