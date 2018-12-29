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الرئيسية | رياضة | نجاعة المدافع الناهيري تتفوق على مهاجمي الوداد

نجاعة المدافع الناهيري تتفوق على مهاجمي الوداد

نجاعة المدافع الناهيري تتفوق على مهاجمي الوداد
أوعنا بلعيد
السبت 29 دجنبر 2018 - 16:15

أظهر الدولي المغربي محمد الناهيري، مدافع فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، حسه الهجومي ونجاعته التهديفية بعد أن تمكن من تسجيل أهداف حاسمة عدة ساهمت في تحقيق "الواك" لبعض النتائج الإيجابية.

ويلعب محمد الناهيري (27 سنة) في تشكيلة الوداد الرياضي ظهيرا أيمن، كما يملك القدرة على تقديم واجباته الدفاعية والهجومية فور إقحامه كظهير أيسر بفضل الحرية التي يمنحها له المدرب وعدم تقييده بالأدوار الدفاعية فقط.

وتمكن اللاعب المذكور من تبوؤ صدارة ترتيب هدافي الوداد خلال سنة 2018، متفوقا على نجوم الفريق، لا سيما من يشغلون إحدى المراكز الهجومية، بتسجيله 13 هدفا في شباك المنافسين.

وتفوق الناهيري على زميله في الفريق محمد أوناجم، الذي سجل عشرة أهداف خلال 2018، فيما حل في المركز الثالث كل من أمين التيغزوي وإسماعيل الحداد برصيد تسعة أهداف لكل واحد منهما.

وتعاقد الوداد مع اللاعب محمد الناهيري لثلاثة مواسم، قادما من اتحاد الفتح الرياضي الرباطي، بقيمة مالية وصلت إلى 180 مليون سنتيم.

وسبق للاعب أن حمل ألوان كل من فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق الفتح الرباطي، ليكون بذلك نادي الوداد البيضاوي ثالث فريق يلعب له الناهيري في مشواره الكروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ودادي 19 السبت 29 دجنبر 2018 - 16:44
يعد اللاعب الناهيري من ابرز لاعبي البطولة وهو بمتابة جوكر الفريق ويمكن توظيفه في كل مكان وحتى الهجوم والذليل هو انه هداف الوداد لحد الان بتسعة أهداف كما نتمنى له حظا موفقا والفوز بمزيد من الألقاب رفقة الفريق الأحمر ...
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