عقوبات جنائية ضد "رياضيي المنشطات" بالصين

هسبريس ـ مُتابعة

تتجه الصين الى تبني عقوبات جنائية ستطبق على الرياضيين الصينيين الذين يلجؤون الى المنشطات لتحسين أدائهم، اعتبارا من العام المقبل، وذلك في سياق استعداد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن السلطات الرياضية والقضائية بصدد صياغة مجموعة من القوانين لتطبيق عقوبات جنائية في حالات استخدام المنشطات.

ونقلت الوكالة عن غو زهونغ وين، مدير الشؤون الرياضية في الصين، قوله إن العقوبات الجديدة ستوضع حيز التنفيذ "، على الأرجح، في وقت مبكر من عام 2019".

وأوضح زهونغ: "هي رغبتنا للتأكيد للعالم أجمع بأننا جد يون في مكافحة المنشطات وسنتخذ تدابير ملموسة لمكافحة هذه الآفة".

وسجلت عدد من حالات استخدام الرياضيين الصينيين المنشطات في المحافل الرياضية الدولية في العقد الأخير، حيث تم تجريد بعضهم من ميدالياتهم الذهبية في الألعاب الأولمبية.

وجردت، في يناير 2017، ثلاث رباعات صينيات من ميدالياتهن الذهبية خلال الألعاب الأولمبية في بكين، عام 2008، لثبوت تناولهن منشطات بعد إعادة تحليل فحوصات الكشف عن المنشطات.