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الرئيسية | رياضة | برشلونة يعود للتداريب دون اللاتينيين والحدادي

برشلونة يعود للتداريب دون اللاتينيين والحدادي

برشلونة يعود للتداريب دون اللاتينيين والحدادي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 05:40

يعود برشلونة للمران اليوم الأحد في غياب لاعبي أمريكا الجنوبية والإسباني المغربي منير الحدادي، الذين حصلوا على إذن من النادي للعودة في الثاني من يناير المقبل.

وبدأ برشلونة عطلة أعياد الميلاد بعد مباراة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، في 22 من الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز برشلونة بثنائية نظيفة وتعزيز صدارته لليغا.

ومن المنتظر أن يشارك في التداريب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي عاد مؤخرا لاستكمال علاجه في برشلونة من مشكلة في الركبة اليسرى بعدما خضع للعلاج في قطر.

وبالإضافة إلى إصابة أومتيتي، يعاني برشلونة من إصابة مدافع آخر وهو البلجيكي توماس فيرمايلين، الأمر الذي دفع النادي لضم الكولومبي خيسون موريو على سبيل الإعارة.

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