ماركوفيتش يعد بإسعاد جماهير نادي حسنية أكادير

هسبورت - محمد فنڭار*

أبرز الصربي ميروسلاف ماركوفيش، مهاجم نادي حسنية أكادير لكرة القدم، أنه نسي المشاكل السابقة مع فريقه في الفترة الماضية، ويشتغل حاليا من أجل تطوير نفسه وضمان مكانته في التشكيل الرسمي بشكل تدريجي من أجل الجماهير.

وأوضح ماركوفيتش، في تصريح لـ"هسبورت"، أنه عاش بالفعل مشاكل داخلية، مضيفا: "الآن أصبحت الأمور أفضل. أحرص على استعادة ثقة المدرب والمنافسة الشريفة على مكانة في خط الهجوم "السوسي"".

وقال المهاجم الصربي: "الأمور تسير على ما يرام حاليا. أركز من أجل تحسين مستواي في التداريب وأتلقى الدعم من الجميع للعطاء بشكل أفضل، خاصة من قبل الجماهير السوسية التي أكن لها الاحترام".

وأضاف: "أسعى جاهدا إلى العودة إلى الميادين، لكني سعيد بما يحققه الفريق من نتائج إيجابية. أهم ما عندي هو تقدم فريقي في البطولة وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ومواصلة السير قدما لإسعاد جماهير الفريق والمدينة الجميلة".

وزاد اللاعب ذاته: "أرغب في تقديم أفضل العروض، وسأبذل جهدا أكبر لدعم المجموعة الحالية. وأظن أن الفريق يسير في الطريق الصحيح".

وغاب اللاعب الصربي عن الملاعب مع حسنية أكادير بسبب عدم دخوله في خطة المدرب الأرجنتيني ميشيل غاموندي، وكانت إدارة فريقه تقترب من فسخ عقده.

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