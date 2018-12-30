"كان" الفرنسي يرغب في ضم الثنائي فجر وسايس

أوعنا بلعيد

طلب الطاقم التقني لفريق "كان" الفرنسي لكرة القدم، الذي يمارس بالقسم الممتاز، من إدارة النادي تعزيز خطوط الفريق والتعاقد بدرجة أولى مع لاعب وسط ميدان يملك من الخبرة والتجربة ما يخول له مساعدة النادي على تحقيق نتائج إيجابية في القادم من الجولات والهروب من أسفل الترتيب.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن نادي "كان" يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي رومان سايس، متوسط ميدان فريق ويلفرهامبتون الإنجليزي، وضمه إلى صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية بعد أن نال ما يقدمه إعجاب مدرب الفريق باتريس غاراندي، الراغب في تشكيل ثنائية بخط المنتصف تضم نجمي أسود الأطلس فيصل فجر وسايس.

ويعد رومان سايس، الذي يلعب قلب دفاع متأخر ولاعب وسط ميدان دفاعي، من أبرز الخيارات المطروحة على طاولة إدارة الفريق الفرنسي سالف الذكر، من أجل الاستفادة من خبرته وإعادته إلى أجواء الكرة الفرنسية من جديد، وفق ما أورده كذلك موقع "ميد إين فوت".

وعانى الدولي المغربي في بداية الموسم الحالي بقميص ناديه ويلفرهامبتون بعد أن عمل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، على تهمشيه وعدم إشراكه لخوض دقائق لعب قبل أن يعود في الجولات الأخيرة لإشراكه بشكل أساسي عقب أدائه الكبير الذي جلب بعض الانتقادات على المدرب لإراحته للاعب بإمكاناته.

وأضافت التقارير ذاتها أن مهمة مسؤولي فريق "كان" لن تكون بالسهلة في إقناع إدارة ويلفرهامبتون بتسريح اللاعب، لا سيما أنه أصبح ركيزة أساسية ضمن خطط المدرب الذي عاد لإراحته أمام توتنهام ولم يشركه في اللقاء برسم الجولة العشرين، على الرغم من العطاء الكبير الذي بصم عليه خلال المباريات الأربع السابقة.

وانضم سايس البالغ، من العمر ثماني وعشرين سنة، إلى ويلفرهامبتون صيف 2016 بعقد يمتد إلى غاية 2020 قادما من أنجيه الفرنسي.