"نجم كونغولي" يمضي عقدا رسميا مع "اتحاد طنجة"

أوعنا بلعيد

وصل الدولي الكونغولي موكوكو نيميمي باتزاديو، نجم فريق فيتا كلوب لكرة القدم، إلى المغرب، من أجل إمضاء عقده الرسمي مع فريق اتحاد طنجة، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

وتوصل المكتب المسير لاتحاد طنجة، برئاسة عبد الحميد أبرشان، إلى اتفاق نهائي مع موكوكو باتزاديو، يقضي بانضمامه إلى فارس البوغاز خلال الانتقالات الشتوية، ليحل بعروسة الشمال بعد أن سوت الإدارة الطنجاوية الأمور الخاصة بالوثائق اللازمة لحصوله على تأشيرة الدخول إلى المغرب.

واستقر اتحاد طنجة على خيار المهاجم باتزاديو، البالغ من العمر 26 سنة، بعد العرض الكبير الذي قدمه في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كما قام التونسي أحمد العجلاني، مدرب الفريق المقال من منصبه، بمتابعته خلال المباراة النهائية التي جمعت ناديه بفريق الرجاء الرياضي مقترحا على إدارة النادي الطنجي التعاقد معه؛ لأنه سيقدم الإضافة بفضل إمكاناته الجيدة.

ويرغب مسؤولو اتحاد طنجة في تسريح الأسماء التي لم تكن في مستوى التطلعات ولم تقدم المأمول منها، والتعاقد مع أسماء عديدة من أجل تجديد الدماء في خطوط الفريق؛ ما سيخول للفريق الذهاب بعيدا في مسابقة "الكاف"، حيث سيواجه فارس البوغاز في المباراة المقبلة نادي الزمالك المصري، في لقاء قوي ومثير يعتبر من أكبر الاختبارات التي سيواجهها ممثل الكرة المغربية في دور 32 مكرر.