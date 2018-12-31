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الرئيسية | رياضة | مولودية وجدة تضم ثاني صفقاته بالمركاتو الحالي

مولودية وجدة تضم ثاني صفقاته بالمركاتو الحالي

مولودية وجدة تضم ثاني صفقاته بالمركاتو الحالي
أوعنا بلعيد
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 09:04

تعاقد فريق مولودية وجدة لكرة القدم مع اللاعب عبد المولى برابح، في الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد إلى ستة أشهر، من أجل تعزيز صفوف النادي الطامح إلى تحقيق نتائج إيجابية تعيده إلى سكة الانتصارات والهروب من المراكز الأخيرة المؤدية إلى الدرجة الثانية.

وجاء تعاقد الفريق الوجدي مع اللاعب عبد المولى برابح بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع سريع واد زم، بعد أن بات خارج حسابات المدرب المصري طارق مصطفى، بعد خلاف كبير بينهما عجل برحيله، ليضمه ممثل الكرة الوجدية إلى صفوفه.

وسبق لفريق المولودية الوجدية أن ضم كذلك خلال المركاتو الحالي اللاعب أنس عزيم، بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع أولمبيك خريبكة، بعد أن بات خارج حسابات المدرب أمين بنهاشم، ليخطب سندباد الشرق وده بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي.

ويركز مسؤولو المولودية الوجدية على إبرام تعاقدات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتقوية صفوف الفريق، بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الحالي تكبد سندباد الشرق خلالها مرارة الهزيمة في خمس مباريات بمسابقة الدوري الاحترافي مقابل أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات بعد خوضه لـ12 جولة، محتلا المركز قبل الأخير.

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