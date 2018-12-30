والِد حكيمي يمنح "الطفل المُعجب" هدايا ومبلغا ماليا

هسبورت - أوعنا بلعيد*

انتَقَل والد اللاعب المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى مدينة صفرو لزيارة أسرة يوسف تميمي (6 سنوات)، الذي ارتدى كيسا بلاستيكيا عليه اسم مدافع "الأسود" الذي نشر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صورة الطفل وكتب عليها "أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا".

وحَلَّ والد أشرف حكيمي بمنزل الطفل يوسف تميمي، صاحب القميص البلاستيكي، في منطقة تازوطة في إقليم صفرو والتقى بأسرته وحصل الطفل الصغير على كرة ورداء رياضي وعدد من الهدايا وتم منح أسرته التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة مبلغا ماليا، كما يعاني المعجب الصغير بمدافع "الأسود" من صعوبة في النطق فيما يعاني والده من داء السرطان.

ووِفق مصادر "هسبريس"، سيستضيف أشرف حكيمي الطفل المعجب خلال شهر مارس المقبل في مدينة الدار البيضاء، وسيحجز له غرفة في فندق على نفقته الخاصة ليقضي فيه بضعة أيام رفقته.

وساعدت إحدى الجمعيات في عملية التواصل بين أشرف حكيمي وعائلة الطفل الذي حصد تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل الصورة إلى مدافع دورتموند الشاب الذي لم يتوان في تقديم المساعدة إلى أسرة تميمي، بسبب ظروفها الصعبة كما أقيمت حفلة للطفل داخل منزله الكائن في نواحي بولمان.

جدير بالإشارة إلى أن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر خمس سنوات كان قد أقدم على خطوة مشابهة قبل موسمين، من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي، وتمكن كذلك من لقاء أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حيث حصل منه على قميصين موقعين، واحد له مع برشلونة والآخر مع منتخب الأرجنتين.