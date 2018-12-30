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الرئيسية | رياضة | التعادل يقسم النقاط بين الرجاء ونهضة بركان

التعادل يقسم النقاط بين الرجاء ونهضة بركان

التعادل يقسم النقاط بين الرجاء ونهضة بركان
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:05

تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع ضيفه نهضة بركان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق نهضة بركان يسير في اتجاه العودة للديار بنقاط المباراة بهدف التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 51، قبل أن يعلن الحكم عن ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل على إثرها محمود بنحليب هدف التعادل للرجاء.

وارتقى الرجاء البيضاوي بعد هذا التعادل للمركز السادس، برصيد 16 نقطة (أربع مباريات ناقصة)، إلى جانب المغرب التطواني واتحاد الفتح الرياضي، فيما ظل نهضة بركان (مبارتين ناقصتين) في المركز التاسع بمجموع 15 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات، وهزيمتين، وستة تعادلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بيضاوي الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:15
مبروك لبركان الذي اذى مقابلة كبيرة امام فريق ضعيف وليست له هوية..الرادجا فريق ضعيف وكتير البكاء والاحتجاجات على التحكيم ،فإذا مافاز يقول العالمي وإدا ما انهزم يقول البرمجة والجامعة والعصبة وعياء اللاعبين ،فعجبا!!!!
مرة أخرى الحكم يهدي ضربة جزاء خيالية للرادجا .
مبروك لبركان الذي يستحق 3 نقاط...
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-2
2 - مهاجر الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:22
مايضحكني هو دانون ، كيف يعقل ذلك التدخل الخشن في حق مهاجم بركان وبعد ذلك يتعامل مع الحكم بذلك الطريقة البشعة ، أتظن أنك محترف يا دانون .... بزاف عليك الرجاء يا أحمق ، لم يتبقى لك سوى ضرب الحكم يا بليد
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3 - تازي حر الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:26
الرحاء خاصعا انتدابات ضروري
ماشي بهاد اللاعين غنجيبو البطولة العربية
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2
4 - وجدي بركاني الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:28
ما حز في نفسي هو محللي قنوات الرياضة بالتلفزة المغربية فلا حديث الا عن فريق الرجاء و كاءن بركان من دولة اخرى . يثحدثون فقط عن خطة الرجاء امت قوة بركان فليست في عقليتهم العنصرية... باختصار النهضة اعطت درسا لن ينسى لفريق الرجاء . وضربة جزاء الممنوحة للرجاء غير شرعية
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