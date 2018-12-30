24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بؤس التأويل الأيديولوجي المتطرّف للدين
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"
- الإرهاب في ميزان القانون
- إقالة الطاير تكلف "وداد تمارة" 37 مليون سنتيم
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (115)
- امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة - (69)
- السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران - (61)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (55)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يستقبل 2019 بملفات حارقة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعادل يقسم النقاط بين الرجاء ونهضة بركان
تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع ضيفه نهضة بركان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكان فريق نهضة بركان يسير في اتجاه العودة للديار بنقاط المباراة بهدف التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 51، قبل أن يعلن الحكم عن ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل على إثرها محمود بنحليب هدف التعادل للرجاء.
وارتقى الرجاء البيضاوي بعد هذا التعادل للمركز السادس، برصيد 16 نقطة (أربع مباريات ناقصة)، إلى جانب المغرب التطواني واتحاد الفتح الرياضي، فيما ظل نهضة بركان (مبارتين ناقصتين) في المركز التاسع بمجموع 15 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات، وهزيمتين، وستة تعادلات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
مرة أخرى الحكم يهدي ضربة جزاء خيالية للرادجا .
مبروك لبركان الذي يستحق 3 نقاط...
ماشي بهاد اللاعين غنجيبو البطولة العربية