التعادل يقسم النقاط بين الرجاء ونهضة بركان

هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)

تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع ضيفه نهضة بركان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق نهضة بركان يسير في اتجاه العودة للديار بنقاط المباراة بهدف التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 51، قبل أن يعلن الحكم عن ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل على إثرها محمود بنحليب هدف التعادل للرجاء.

وارتقى الرجاء البيضاوي بعد هذا التعادل للمركز السادس، برصيد 16 نقطة (أربع مباريات ناقصة)، إلى جانب المغرب التطواني واتحاد الفتح الرياضي، فيما ظل نهضة بركان (مبارتين ناقصتين) في المركز التاسع بمجموع 15 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات، وهزيمتين، وستة تعادلات.