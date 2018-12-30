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الرئيسية | رياضة | الأصفار تنهي مباراة الحسنية أمام الفتح الرباطي

الأصفار تنهي مباراة الحسنية أمام الفتح الرباطي

الأصفار تنهي مباراة الحسنية أمام الفتح الرباطي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:30

أنهى التعادل السلبي، نتيجة مباراة مؤجل الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاحترافي، بين فريقي حسنية أكادير وضيفه الفتح الرباطي، على أرضية ملعب أحمد فانا بمدينة الدشيرة.

وأتيحت العديد من محاولات التهديف للفريقين، خلال فترات الجولة الأولى والثانية من المواجهة، لم يحسن اللاعبين التعامل معها، لتبقى بذلك الأصفار تسيطر على النتيجة، عند إطلاق الحكم نور الدين الجعفري، صافرته النهائية.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الحسنية، النقطة 21 في المركز الثاني، بينما بلغ رصيد الفتح الرباطي، النقطة 17 في الصف السادس.

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