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كُتّاب وآراء
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نادي اتحاد طنجة يفسخ عقد العجلاني ويعين طاليب
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 11:21
أعلن فريق اتحاد طنجة، في بلاغ له، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه توصل لاتفاق نهائي مع مدربه أحمد العجلاني، يقضي بفسخ العقد بينهما بالتراضي.
وشكر اتحاد طنجة العجلاني، عبر نفس البلاغ، على كل ما قدمه للفريق طيلة فترة تواجده معه، كما تمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية.
كما أعلن فارس البوغاز عن تعيين المدرب عبد الرحيم طاليب كمدير تقني للنادي، ومشرفا على الفريق الأول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - علي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 12:36
سيوقعون له وسيفسخون ايضا بعد اشهر كما فعلوا مع من كانوا قبله.
ذلك هو منهج المكاتب المتخلفة
ذلك هو منهج المكاتب المتخلفة
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