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الرئيسية | رياضة | نادي اتحاد طنجة يفسخ عقد العجلاني ويعين طاليب

نادي اتحاد طنجة يفسخ عقد العجلاني ويعين طاليب

نادي اتحاد طنجة يفسخ عقد العجلاني ويعين طاليب
هسبورت - يوسف فاطن*
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 11:21

أعلن فريق اتحاد طنجة، في بلاغ له، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه توصل لاتفاق نهائي مع مدربه أحمد العجلاني، يقضي بفسخ العقد بينهما بالتراضي.

وشكر اتحاد طنجة العجلاني، عبر نفس البلاغ، على كل ما قدمه للفريق طيلة فترة تواجده معه، كما تمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية.

كما أعلن فارس البوغاز عن تعيين المدرب عبد الرحيم طاليب كمدير تقني للنادي، ومشرفا على الفريق الأول.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 12:36
سيوقعون له وسيفسخون ايضا بعد اشهر كما فعلوا مع من كانوا قبله.

ذلك هو منهج المكاتب المتخلفة
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