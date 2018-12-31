نادي اتحاد طنجة يفسخ عقد العجلاني ويعين طاليب

هسبورت - يوسف فاطن*

أعلن فريق اتحاد طنجة، في بلاغ له، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه توصل لاتفاق نهائي مع مدربه أحمد العجلاني، يقضي بفسخ العقد بينهما بالتراضي.

وشكر اتحاد طنجة العجلاني، عبر نفس البلاغ، على كل ما قدمه للفريق طيلة فترة تواجده معه، كما تمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية.

كما أعلن فارس البوغاز عن تعيين المدرب عبد الرحيم طاليب كمدير تقني للنادي، ومشرفا على الفريق الأول.

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