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الرئيسية | رياضة | الوداد ينتظر رد الزمالك بخصوص صفقة أحداد

الوداد ينتظر رد الزمالك بخصوص صفقة أحداد

الوداد ينتظر رد الزمالك بخصوص صفقة أحداد
أوعنا بلعيد
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 23:10

ينتظر مسؤولو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تعقيب نظرائهم من نادي الزمالك المصري بعد الطلب الرسمي الذي تقدم به "الفريق الأحمر" من أجل ضم الدولي المغربي حميد أحداد خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بغية تعزيز الخط الأمامي وتقويته.

وينتظر المكتب المسير لفريق "WAC" رد نادي الزمالك بخصوص السماح لمهاجم الفريق أحداد بالمغادرة للانضمام إلى كتيبة التونسي فوزي البنزرتي، الراغب في جلب اللاعب عقب خروج إسماعيل الحداد لخوض تجربة احترافية رفقة نادي أُحد السعودي.

ويضع الطاقم التقني للوداد التعاقد مع أحداد كأولوية، فيما سيتم التوجه إلى خيارات أخرى في حال كان رد الزمالك سلبيا فيما يخص تسريح مهاجمه أحداد، الذي يفاوض الفريق الأبيض خليفته، ويتعلق الأمر بمواطنه خاليد بوطيب، مهاجم مالطية سبور التركي، حيث عرضت إدارة الفريق المصري ملياريْ سنتيم مقابل ضمه.

وطلب المدرب التونسي فوزي البنزرتي من سعيد الناصيري، رئيس الوداد، التعاقد مع أسماء جديدة، منها المهاجم أحداد، في المركاتو الشتوي الحالي، من أجل تعزيز صفوف ممثل الكرة المغربية في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

يشار إلى أن فريق الزمالك المصري كان قد ضم المهاجم حميد أحداد، بعقد يمتد لأربع سنوات، قادما إليه من الدفاع الحسني الجديدي، بقيمة مالية بلغت مليونا و400 ألف دولار، لكنه لم يظفر بالدقائق التي كان يتوقعها بسبب مدربه السويسري غروس.

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