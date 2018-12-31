جمهور وجدة يتلقى نبأ سعيدا قبل "إياب البطولة"

أوعنا بلعيد

عقد المكتب المسير لفريق المولودية الوجدية الرياضي لكرة القدم اجتماعا ترأسه معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل إقليم وجدة أنجاد، حضره المسؤولون عن تنفيذ الأشغال بالمركب الرياضي الذي يحتضن مباريات الفريق الخاضع لأشغال الصيانة التي همت مرافقه.

وأكد مسؤولو المولودية الوجدية أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى الافتتاح الجزئي للمركب الرياضي مع أولى مقابلات الإياب، بعد معاناة سندباد الشرق من غلق معقله منذ عودته إلى القسم الممتاز، ما حرمه من الدعم الجماهيري الكبير.

وسيخوض فريق "MCO" أولى مبارياته بالمركب الرياضي بوجدة أمام ضيفه نهضة بركان، برسم الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، علما أن أشغال إصلاح الملعب ستستمر إلى أن تكتمل رغم احتضانه لمباريات الفريق.

وسبق لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد قبل اتخاذ القرار بفتح الملعب في وجه أنصار الفريق، أن عقد اجتماعا للجنة القيادة المتعلقة بمشروع تأهيل الملعب الشرفي، حضره ممثلون عن نادي المولودية، وممثل الجامعة الملكية لكرة القدم، والمديرة الجهوية للشبيبة والرياضة، ومندوبون عن مكاتب الدراسات، والمهندسون والمقاولون الساهرون على إنجاز المشروع، وعدد من الأطر والمهندسين المكلفين بتتبع الأشغال.

وقام والي جهة الشرق بتفقد جميع مرافق الملعب، ووقف على حالة العشب الطبيعي، وعاين وتيرة تقدم الأشغال ومدى حرص المقاولات على جودتها وتطابقها مع دفاتر التحملات، وكذلك مدى احترامها للآجال المتفق عليها مسبقا.

وبعد انتهاء الزيارة التفقدية، انعقد اجتماع للجنة تمت فيه دراسة الملاحظات التقنية المسجلة والعوائق التي من شأنها أن تعرقل سير الأوراش.

وفي نهاية الاجتماع، أكد والي جهة الشرق ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف، كما اتفق الجميع على السهر على إتمام المرحلة الأولى من المشروع لفتح الملعب أمام نادي المولودية الوجدية وجمهوره مع بداية مباريات الإياب لهذا الموسم.