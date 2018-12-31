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الرئيسية | رياضة | النادي الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه وليد أزارو

النادي الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه وليد أزارو

النادي الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه وليد أزارو
أوعنا بلعيد
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:10

نفت إدارة الأهلي المصري لكرة القدم أن يكون الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، قد توصل بأي عرض رسمي من أي ناد للاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته تشبثها بخدمات "الأسد المغربي".

وقالت مصادر مصرية إن الطاقم التقني لفريق الأهلي يصر بشدة على استمرار وليد أزارو بين صفوفه وعدم السماح له بالمغادرة من أجل خوض تجربة جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مبرزة أنه يرفض تسريحه حتى لو توصل بعروض جدية.

وأثار موضوع انتقال وليد أزارو من ناديه الحالي الكثير من الجدل، سواء على صفحات الجرائد المصرية أو نظيرتها المغربية، لا سيما بعد الفترات الصعبة التي كان يمر بها اللاعب التي دفعته إلى إعلان رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة في أكثر من مناسبة، عكس ناديه الذي يحاول التمسك بخدماته.

ورغم أن "الأهلي" يملك ضمن صفوفه 3 مهاجمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من صلاح محسن ومروان محسن والشاب أحمد ياسر ريان، فإن أزارو يعتبر من دعائم الفريق الأساسية ضمن خطط المدرب الذي أشركه خلال الموسم الحالي في عشر مباريات سجل خلالها هدفا وساهم في اثنين بتمريراته الحاسمة.

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