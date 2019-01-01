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الرئيسية | رياضة | منتخب الناشئين لكرة اليد يتنافس في تونس

منتخب الناشئين لكرة اليد يتنافس في تونس

منتخب الناشئين لكرة اليد يتنافس في تونس
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 07:20

يشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد من فئة الناشئين، مواليد 2002 و2003، في بطولة شمال إفريقيا التي ستحتضنها تونس؛ خلال الفترة ما بين 9 و14 فبراير المقبل.

وستعرف هذه البطولة المغاربية مشاركة المنتخبات الخاصة بالفئة نفسها لكل من تونس والجزائر وليبيا إضافة إلى المغرب.

وبعد هذه البطولة سيشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد في هذه الفئة في بطولة البحر الأبيض المتوسط ،التي ستقام بمصر خلال الفترة ما بين 17 و 24 فبراير القادم، بمشاركة فرنسا ومصر وإيطاليا ورومانيا، ومونتينيغرو وليبيا وتونس وتركيا، والجزائر والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

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