مدرب الجديدة يشحَن طاقته بفرنسا استعدادا للإياب

هسبورت - أوعنا بلعيد

فَضَّل الفرنسي هوبيرت فيلود، مدرب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم شحن طاقته من جديد وقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في دولته الأم، والتي شد الرحال إليها حتى يكون بقرب عائلته قبل عودته لاستئناف عمله من أجل خوض إياب حارق.

وسافر مدرب الفريق الدكالي إلى فرنسا لقضاء احتفالات رأس السنة الجديدة رفقة أفراد العائلة، على غرار مساعده ستيفان كيلمان، بعد استغلالهما لفترة توقف المنافسات في الدوري المغربي الاحترافي باحتلال الفريق للمركز الرابع برصيد تسعة عشرة نقطة بعد خوضه لثلاثة عشرة مباراة.

وجاء سفر فيلود إلى فرنسا بعد حصوله على إجازة مرخَّصة من مسؤولي النادي، والتي تعد الثانية من نوعها منذ تولي مهمته خلفا للمدرب عبد الرحيم طاليب (مدير تقني جديد لفريق اتحاد طنجة حتى نهاية الموسم، حيث سيتم تعديل بنود العقد ليحمل صفة المدرب خلفا لأحمد العجلاني بعد تعثر المفاوضات مع عبد الحق بنشيخة).

وكان مدرب الفريق الدكالي قبل سفره إلى موطنه، قد عقد اجتماعا مطوَّلا مع عبد اللطيف مقتريض، رئيس الفريق، تم خلاله تدارس مستجدات سوق الانتقالات الشتوية الحالية حيث تم الاتفاق على تسريح بعض اللاعبين بعد أن باتوا خارج مفكرته واقتراح الأسماء التي يرغب في ضمها إلى صفوف النادي.

وارتباطا بفريق الجديدة دائما، وبعد استفادتهم من عطلة مدتها أربعة أيام، سيعود لاعبو الدفاعي الجديدي لاستئناف تداريبهم تحت إشراف محسن الضرعاوي المعد البدني، وأيوب لاما مدرب الحراس، تأهبا لخوض شطر الإياب من البطولة الوطنية.

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