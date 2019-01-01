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كُتّاب وآراء
الرجاء مطالبة بـ600 مليون مقابل لاعبين جديدين
يلقي مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم بثقلهم من أجل حسم صفقتي كلا من الكاميروني فابريس نغاه والمغربي أيوب نناح، وإقناع فريقهما الدفاع الحسني الجديدي بعرضه مقابل السماح لهما بالانتقال إلى النسور الخضر خلال المركاتو الحالي، لا سيما بعد دخول الغريم الأزلي الوداد الرياضي على صفقة المدافع الكاميروني.
وعلمت هسبريس، من مصادر رجاوية، بأن إدارة الدفاع الحسني الجديدي اشترطت على نظيرتها بالرجاء الرياضي الحصول على مبلغ مالي يناهز 600 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من خدمات كلا من أيوب نناح وفابريس نغاه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
ويواصل مسؤولو الرجاء مفاوضاتهم مع نظرائهم من الدفاع الجديدي من أجل تخفيف المبلغ المالي، لا سيما أنه نجح في تحقيق ذلك بعدما طالب المكتب المسير للفريق الدكالي بالحصول في البداية على مبلغ مالي يقدر بـ700 مليون سنتيم مقابل ضم الثنائي المطلوب بقوة من الطاقم التقني.
وفاجأ مسؤولو الدفاع الجديدي إدارة الرجاء بعد إقحامهم لبند آخر ضمن قائمة المفاوضات، ويتعلق بحصول الفريق الدكالي على نسبة من منح التتويج بالألقاب الثلاثة التي ينافس عليها النسور الخضر والمتعلقة بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية ولقب الدوري المغربي الاحترافي وكأس زيد للأندية الأبطال الذي تبلغ منحة المتوج بلقبه لوحده أكثر من 7 ملايير سنتيم.
وطالب الطاقم التقني للرجاء، تحت إشراف الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بضم الكاميروني فابريس نغاه، من أجل تقوية الجهة اليسرى وتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي شكل صداعا في رأس ابن فالنسيا بسبب فشل مولير ديندا في تعويض اللاعب الأساسي عبد الجليل جبيرة الذي يعاني من الإرهاق ويغيب أحيانا أخرى بداعي الإصابة.
بينما يرغب الرجاء في ضم أيوب نناح، الذي وضعه المدرب الفرنسي فيلود ضمن لائحة المغادرين بالفريق الجديدي، ليكون بديلا للاعب محمد شعبان، الذي لم يتمكن من حجز مركز أساسي له داخل المجموعة الخضراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
نقطة اخرى تفند سلوكيات الرجاء..و زعتهم المتكرر ..خلي الزعات تا ينسى و سولو..ياك قالو الزعاتة ان بنرايب خاسر يساوي اكثر من 2 ملاير..ملياران !! ( السلوكية قداش..سلوكية حاملة اوو تابعينها ولادها)..ربما شي واحد منهم تفرج ف المسلسل لقديم l'homme qui vaut 3 milliards de dollars..
باش زادو السلوكيات قال لك لاعب اخر ديالهم مطلوب في كوريا..يمكن قوريعة " قريعة " شافها مكتوبة بالفرنسية koreâ و حساب ليه كوريا ..مع العلم ان هدا اللاعب دائما معطوب ولا يلعب مقابلة كاملة..اوو قال ليك كوريا..مرة وحدة !!؟؟..ثم اضافوا زعتة اخرى قال ليك المهاجم ديالهم "les briques "..ترجموها بالعربية : يا...ر " ايه اللي كايبنيوو بيه.قال لك مطلوب من طرف اتحاد العاصمة الجزائري..على قلة المهاجمين..اوو هو كايزكل 20 فرصة ساهلة وي يماركي وحدة ملاوطة..والله عشنا وشفنا..