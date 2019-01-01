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كُتّاب وآراء
الباز يتأرجح بين المولودية الوجدية ودوري العراق
أبدى فريق مولودية وجدة لكرة القدم رغبته في التعاقد مع إبراهيم الباز، لاعب الوداد الرياضي، وضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بغية تعزيز صفوف "سندباد الشرق" الراغب في تقوية صفوفه والهروب من المراكز المكهربة المؤدية إلى الدرجة الثانية.
ولن تكون مهمة مسؤولي المولودية الوجدية بالسهلة في إقناع اللاعب الباز بحمل ألوان الفريق، عقب توصله بعرض جديد من أحد الأندية الممارسة بالدوري العراقي والراغبة في ضمه خلال المركاتو الحالي.
ويفاضل المدافع الودادي بين العرض العراقي والانضمام إلى نادي مغربي يمارس بالدرجة الأولى، وسيتخذ قراره الحاسم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الانضمام إلى ناديه الجديد وخوض تجربة احترافية جديدة بنفس وطموح جديد.
واستغنى مسؤولو الوداد عن خدمات إبراهيم الباز بطلب من التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، الذي طلب من إدارة ناديه إدراج اسم اللاعب ضمن قائمة المغادرين لعدم اقتناعه بإمكاناته ومستواه.
يشار إلى أن الوداد استغنى، إلى الآن بشكل رسمي، عن خدمات رشيد حسني، الذي وقّع في كشوفات فريق اتحاد طنجة بشكل نهائي، بعدما بات خارج حسابات المدرب؛ بينما أقدمت الإدارة على بيع عقد إسماعيل الحداد لفريق أحد السعودي على سبيل الإعارة.