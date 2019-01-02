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الرئيسية | رياضة | نادال: العودة إلى اللعب في الإمارات أمر رائع

نادال: العودة إلى اللعب في الإمارات أمر رائع

نادال: العودة إلى اللعب في الإمارات أمر رائع
هسبريس - إفي
الأربعاء 02 يناير 2019 - 03:06

أكد لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال أن التعرض لإصابة طويلة أمر محبط للغاية، وذلك في إشارة إلى المشاكل التي عانى منها وأبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الأخيرة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه يركز على الاعتناء بحالته البدنية.

وصرح نادال، خلال مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لبطولة "بريسبن" المقامة حاليا في استراليا ، بقوله: "لدي ذكريات رائعة في المدينة من مشاركتي في نسخة عام 2017"، رغم سقوطه في الدور ربع النهائي أمام الكندي ميلوس راونيتش بمجموعتين لواحدة.

وأضاف المصنف الثاني عالميا: "من الرائع شعور العودة للعب في أبوظبي، بعد فترة إصابة طويلة في أواخر العام الماضي" مضيفا: "من الهام للغاية دائما مواصلة الحفاظ على الحالة البدنية".

وأجبرت آلام البطن والكاحل نادال على الغياب في العام المنصرم من بطولات مثل نصف نهائي كأس ديفيز أمام فرنسا والبطولة الختامية في لندن. وتابع: "أريد مواصلة مرحلة التعافي ولدي رغبة في بدء اللعب بهذه البطولة".

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