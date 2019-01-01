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الرئيسية | رياضة | فرنسا توشح المتوجين بلقب "مونديال روسيا"

فرنسا توشح المتوجين بلقب "مونديال روسيا"

فرنسا توشح المتوجين بلقب "مونديال روسيا"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:40

منحت فرنسا وسام "جوقة الشرف" للاعبي منتخب كرة القدم الذين أحرزوا لقب كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ بلادهم، بحسب اللائحة التي أعلنتها السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء.

ونال اللاعبون الـ 23 في تشكيلة المدرب ديديي ديشان، ومنهم المهاجم الشاب كيليان مبابي وأنطوان غريزمان ولاعب خط الوسط بول بوغبا، أرفع تقدير من بلادهم بعد فوزهم 4-2 على كرواتيا في المباراة النهائية، التي أقيمت في 15 يوليوز ،على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وتعد هذه المرة الثانية التي تكرم فيها فرنسا لاعبي منتخبها بهذا الوسام، وذلك بعد خطوة مماثلة لمنتخب 1998 بقيادة ديشان وزين الدين زيدان كلاعبين، والذي أحرز اللقب على أرضه بالفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة على ملعب "ستاد دو فرانس".

وشملت "لائحة الشرف"، التي صدرت في الأول من يناير 2019، أسماء 402 من الفرنسيين، موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء.

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