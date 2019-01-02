غياب مورينيو يبعد اللاعب راشفورد عن ريال مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت تقارير إخبارية أن المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد كان قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد، لكن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد غيّر الوضع.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية أن اللاعب صاحب الـ21 عاما لم يكن سعيدا في ظل عمله تحت قيادة البرتغالي، وهدد بالرحيل إلى "القلعة البيضاء"، قبل أن يتغير الوضع مع وصول أولي جونار سولشاير، الذي أثناه عن قراره.

وذكر المصدر أن وكيل أعمال راشفورد كان يعمل بجد على حسم مستقبله بعيدا عن نادي "الشياطين الحمر" الذي تعرض اللاعب فيه لـ"الإهانة" بعدما تحدث مورينيو عنه بالسلب في أحد المؤتمرات الصحفية، أواخر نونبر الماضي، قائلا: "يفتقد للشخصية وللحضور في الملعب".

وأوضحت أن راشفورد هدد في أواخر العام الماضي بالرحيل إلى مدريد لعدم مشاركته كأساسي، كما كان يطالب بزيادة راتبه، وكان النادي الملكي قد عرض 56.1 مليون يورو لشراءه. إلا أن الوضع تغير الآن، لتستقر أوضاع راشفورد داخل اليونايتد هو ولاعبين آخرين كانوا على وشك الرحيل، أمثال بول بوجبا وأنتوني مارسيال.

كما أن المدرب الجديد سولشاير امتدح راشفورد بالتحديد عقب مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بالبريميير ليج والتي انتهت لصالح المانيو بأربعة أهداف لواحد، قائلا: "اعتقد ان ماركوس أصبح لاعبا مختلفا منذ قدومي. طريقة عمله رائعة، يلاحق الكرة، يغلق الخطوط، يركض للخلف ومهارته في صناعة هدف بوجبا كانت رائعة. لديه كل الامكانيات ليكون مهاجما فذا".