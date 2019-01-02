مدرب "الفراعنة" يرفض مواجهة "الأسود" والعرب

هسبورت - أوعنا بلعيد

رفض المكسيكي خافيير أغيري، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم إجراء مباريات "الفراعنة" الودية المقبلة تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، أمام المنتخبات الخليجية والعربية من شمال إفريقيا بما فيها المنتخب المغربي.

ووفق مصادر مصرية، طالب المدرب المكسيكي المعين لقيادة منتخب "الفراعنة" في القادم من المواعيد خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، بأن تكون المباريات الودية لمجموعته أمام القوى العظمى كرويا على الساحة الإفريقية ما سيساعده على كشف نقاط الضعف والقوة ومدى جاهزية لاعبيه.

ووفق المصادر ذاتها، دخل الاتحاد المصري لكرة القدم، في مفاوضات مع عدد من المنتخبات الإفريقية الكبرى، قبل انطلاق كأس كأس إفريقيا 2019.

وحصل المسؤولون عن تدبير شؤون الكرة المصرية على موافقة المنتخب النيجيري من أجل إجراء لقاء ودي بينهما مارس المقبل، في وقت تجرى فيه مفاوضات أخرى مع منتخبي الكاميرون والسنغال لمواجهتهما وديا.

وتمكن المنتخب المصري من بلوغ نهائيات كأس إفريقيا بشكل رسمي رفقة منتخب تونس، عن المجموعة العاشرة التي ضمت أيضا سوازيلاند والنيجر.

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