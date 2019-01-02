جزر المالديف ودبي وزنجيبار .. هكذا احتفل "الأسود" بالعام الجديد

هسبورت - محمد فنكار*

احتفى لاعبو المنتخب المغربي بسهرة رأس السنة الميلادية الجديدة في العديد من الدول، وفيها من احتفل مع عائلته الصغيرة أو أصدقائه.

وانتشرت صور الدوليين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأ عميد المنتخب الوطني مهدي بنعطية، متابعيه بحلول سنة 2019 من دبي الإماراتية، مرفوقا بعائلته الصغيرة المتكونة من أطفاله وزوجته.

واستغل حمزة منديل، مدافع "شالكه" الألماني، قضائه لشهر العسل مع زوجته بجرز المالديف، ليلتحق به كل من أمين حارث، صديقه وزميله بالفريق الألماني، فيما فضل أشرف حكيمي، مدافع "بروسيا دورتموند"، الابتعاد نحو جزيرة زنجبار نواحي دولة تانزانيا برفقة صديقته "هبة أبوك".

وقضى المغربي نبيل الزهر، لاعب فريق ليغانيس الإسباني، عطلة أعياد الميلاد في مراكش رفقة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، وذلك بالنظر إلى الصداقة التي تجمع بينهما منذ أن كانا يلعبان معا في فريق ليفانتي الإسباني، حيث شارك اللاعبان صورهما بالمدينة "الحمراء" مع متابعيهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبدوره، سافر حكيم زياش إلى مدينة مراكش إلى جانب صديقه، عزيز كالا، البطل العالمي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، واحتفل بدوره بنهاية سنة 2018 وبداية سنة جديدة.

واختار أيضا المغربي عادل تاعرابت، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، التوجه إلى المدينة "الحمراء" لقضاء عطلة الميلاد، قبل العودة مجددا لتحديد وجهته المقبلة في "المركاتو" الشتوي، بعدما عانى من التهميش رفقة فريقه، على الرغم من انضباطه في التداريب بشكل يومي واهتمامه بلياقته البدنية.

وعلى النقيض من ذلك، فضل العديد من اللاعبين الدوليين عدم الإفصاح عن مكان احتفالهم برأس السنة، والتزموا الصمت مكتفين بنشر صور خاصة يهنئون بحلول سنة 2019، متمنين للشعب المغربي بموفور الصحة والهناء.

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