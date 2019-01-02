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الرئيسية | رياضة | جزر المالديف ودبي وزنجيبار .. هكذا احتفل "الأسود" بالعام الجديد

جزر المالديف ودبي وزنجيبار .. هكذا احتفل "الأسود" بالعام الجديد

جزر المالديف ودبي وزنجيبار .. هكذا احتفل "الأسود" بالعام الجديد
هسبورت - محمد فنكار*
الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:00

احتفى لاعبو المنتخب المغربي بسهرة رأس السنة الميلادية الجديدة في العديد من الدول، وفيها من احتفل مع عائلته الصغيرة أو أصدقائه.

وانتشرت صور الدوليين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأ عميد المنتخب الوطني مهدي بنعطية، متابعيه بحلول سنة 2019 من دبي الإماراتية، مرفوقا بعائلته الصغيرة المتكونة من أطفاله وزوجته.

واستغل حمزة منديل، مدافع "شالكه" الألماني، قضائه لشهر العسل مع زوجته بجرز المالديف، ليلتحق به كل من أمين حارث، صديقه وزميله بالفريق الألماني، فيما فضل أشرف حكيمي، مدافع "بروسيا دورتموند"، الابتعاد نحو جزيرة زنجبار نواحي دولة تانزانيا برفقة صديقته "هبة أبوك".

وقضى المغربي نبيل الزهر، لاعب فريق ليغانيس الإسباني، عطلة أعياد الميلاد في مراكش رفقة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، وذلك بالنظر إلى الصداقة التي تجمع بينهما منذ أن كانا يلعبان معا في فريق ليفانتي الإسباني، حيث شارك اللاعبان صورهما بالمدينة "الحمراء" مع متابعيهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبدوره، سافر حكيم زياش إلى مدينة مراكش إلى جانب صديقه، عزيز كالا، البطل العالمي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، واحتفل بدوره بنهاية سنة 2018 وبداية سنة جديدة.

واختار أيضا المغربي عادل تاعرابت، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، التوجه إلى المدينة "الحمراء" لقضاء عطلة الميلاد، قبل العودة مجددا لتحديد وجهته المقبلة في "المركاتو" الشتوي، بعدما عانى من التهميش رفقة فريقه، على الرغم من انضباطه في التداريب بشكل يومي واهتمامه بلياقته البدنية.

وعلى النقيض من ذلك، فضل العديد من اللاعبين الدوليين عدم الإفصاح عن مكان احتفالهم برأس السنة، والتزموا الصمت مكتفين بنشر صور خاصة يهنئون بحلول سنة 2019، متمنين للشعب المغربي بموفور الصحة والهناء.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الهروي الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:14
الاغنياء تيدوزو réveillon فين ما تشهاو وبلا تخمام,الهروي شاري حلوى وقرعة مونادا ومكمش قدام التلفزة
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11
2 - رشيد من فرنسا مغربي الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:18
سنة سعيدة ، دعيوا معايا الإخوان راه بغيت ندير مستقبل ديالي بغيت نتزوج ، واحد الملاحظة شفت تصويرة ديال منديل وزوجته وقلت في نفسي أتمنى أن أتزوج امرأة مثل أمي الحياء والحشمة والوقار ، أما العري ونشر الصور في الانستجرام الله انجيني أودي وشكرا
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14
3 - احب بلدي الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:23
علاش هد الاعبين عوض ايجيو البلادنا يقضيو فيها راس العام فبلادنا مشاو البلدان أخرى مع العلم احنا اكثر محتاجين لي يدير اشهار للبلدان واستقطاب سياحة اكبر فبلدنا الحبيب الله يحفضو لينا بسلم والسلام يارب
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-1
4 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:57
دبا بحال هاد الاخبار كتبين ان كل شيء يمشي بالمقلوب فهاد لبلاد
الناس الي قراوا وحصلوا العلوم الي بها العوالم الغربية تقدمت هم من يتربعون على قمة الحياة ، ولا يضر ان يظهر هنا وهناك رياضي او فنان او غيرهما يعيش حياة فارهة ، لكن دون ان يعلو ذلك اعلاميا وواقعيا واقتصاديا على حياة العلماء مفصل كل حضارة ، لكن يبدو عندنا في الدول العربية مسخوط والديه هو من درس كثيرا وحصل لسنوات طوال ، بل المنبوذ في مجتمعاتنا العربية ومنها المغرب الذي درس وحصل اعلى الشواهد في حين يتجه الاعلام الى تصوير الرياضيين والفنانين وحياتهم الفارهة وسياراتهم الغالية جدا لان هذا هو المطلوب في المجتمع فيدفعون الشباب الى التخلي عن التحصيل والقناع وبالتالي القاء انفسهم عرضة لاسماك القرش بهدف الوصول الى الضفة الاخرى رجاء تحقيق عيش مشاهير الكرة والغناء
الله ياخذ فيكم الحق جميعا واعلموا ان هؤلاء الذين تتحدثون عن عطلهم وسفرياتهم ليسوا شيئا لانهم ابعد ما يكونوا عن العلم المقرب الى الخالق
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5 - جريء الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:59
اسي رشيد من فرنسا: براكا من الهدرة فالناس، راك مزال صغير امشفتي والو.
اتزوج و لا بقى اعزب، شغلك هداك.
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