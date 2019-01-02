600 مليون تعطل صفقة انتقال نغاه ونناح للرجاء

هسبورت - أوعنا بلعيد*

يلقي مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم بثقلهم من أجل حسم صفقتي كلا من الكاميروني فابريس نغاه والمغربي أيوب نناح، وإقناع فريقهما الدفاع الحسني الجديدي بعرضه مقابل السماح لهما بالانتقال إلى "النسور الخضر" خلال "المركاتو" الحالي، لاسيما بعد دخول الغريم الأزلي الوداد الرياضي على صفقة المدافع الكاميروني.

وعلمت "هسبورت" من مصادر "رجاوية"، بأن إدارة الدفاع الحسني الجديدي اشترطت على نظيرتها بالرجاء الحصول على مبلغ مالي يناهز 600 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من خدمات كلا من أيوب نناح وفابريس نغاه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويواصل مسؤولو الرجاء مفاوضاتهم مع نظرائهم من الدفاع الجديدي من أجل تخفيف المبلغ المالي لاسيما أنه نجح في تحقيق ذلك بعدما طالب المكتب المسير للفريق "الدكالي" بالحصول في البداية على مبلغ مالي يقدر بـ700 مليون سنتيم مقابل ضم الثنائي المطلوب بقوة من الطاقم التقني.

وفاجئ مسؤولو الدفاع الجديدي إدارة الرجاء بعد إقحامهم لبند أخر ضمن قائمة المفاوضات ويتعلق بحصول الفريق الدكالي على نسبة من منح التتويج بالالقاب الثلاثة التي ينافس عليها النسور الخضر والمتعلقة بمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية ولقب الدوري المغربي الاحترافي وكأس زيد للأندية الأبطال الذي تبلغ منحة المتوج بلقبه لوحده أكثر من 7 ملايير سنتيم.

وطالب الطاقم التقني للرجاء تحث إشراف الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بضم الكاميروني فابريس نغاه، من أجل تقوية الجهة اليسرى وتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي شكل صداعا في رأس إبن فالنسيا بسبب فشل مولير ديندا في تعويض اللاعب الأساسي عبد الجليل جبيرة، الذي يعاني من الإرهاق ويغيب أحيانا أخرى بداعي الإصابة.

بينما يرغب الرجاء في ضم أيوب نناح، الذي وضعه المدرب الفرنسي فيلود، ضمن لائحة المغادرين بالفريق الجديدي ليكون بديلا للاعب محمد شعبان، الذي لم يتمكن من حجز مركز أساسي له داخل المجموعة الخضراء.

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